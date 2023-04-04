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الإمارات

جامعة الإمارات تنظم مؤتمر «استدامة المياه» فبراير المقبل

جامعة الإمارات
5 ابريل 2023 01:52

العين (الاتحاد)

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ينظم المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، النسخة الثانية من المؤتمر الدولي «إدارة واستدامة مصادر المياه: الحلول في المناطق الجافة» في الفترة من 22 إلى 26 فبراير 2024، في دبي.
ويأتي تنظيم النسخة الثانية بعد نجاح النسخة الأولى من المؤتمر خلال 2022 والتي عُقدت ضمن فعاليات «إكسبو 2020»، والذي يُعد ضمن دور الجامعة في بناء العلوم والمعارف العلمية ذات الصلة بالأولويات الوطنية من خلال مراكزها البحثية.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة قضايا المياه والتصدي للتحديات المستقبلية، كما يقدم العلوم المتقدمة والتقنيات المبتكرة والممارسات المهمة التي تشكل مستقبل إدارة مصادر المياه واستدامتها في المناطق الجافة وشبه الجافة حول العالم إضافة لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية لإدارة مصادر المياه المحدودة بكفاءة.
وقال الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، إن المؤتمر يأتي تماشياً مع رؤية الجامعة لدعم التنمية والتطوير والمساهمة في تحقيق أجندة دولة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 واستراتيجية الأمن المائي للدولة 2036.
ولفت إلى أن المؤتمر يعزز جهود الجامعة في إيجاد الحلول العلمية والابتكارية للتحديات العالمية الاستراتيجية المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة الموارد الطبيعية. وأوضح أن مشكلة نقص المياه تُشكّل عقبة رئيسية أمام التنمية المستدامة، وهناك تحديات كبيرة لاستخدام وإدارة مصادر المياه.
من جانبه، أوضح الدكتور محسن شريف، رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر، أن برنامج المؤتمر سيناقش مواضيع مختلفة تستهدف مستقبل واستدامة مصادر المياه وسيستعرض التحديات الحالية وأساليب إدارة مصادر المياه المحدودة بكفاءة في المناطق الجافة وشبه الجافة.
من ناحيتها، أكدت الدكتورة دلال الشامسي مدير المركز الوطني للمياه والطاقة، أن المؤتمر يمثل حدثاً علمياً هاماً في مجال مصادر المياه خلال عام 2024.
وقد عقدت اللجنة المنظمة اجتماعها الأول لمناقشة عدد من المواضيع المتصلة بالمؤتمر.

جامعة الإمارات
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المياه
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