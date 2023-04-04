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الإمارات

«تعليم»: للطلبة أصحاب الهمم أولوية التسجيل في المدارس الحكومية

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
5 ابريل 2023 01:53

دينا جوني (دبي)

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وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ثمانية إجراءات عامة لتسجيل الطلبة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية، أبرزها التشخيص المتخصص في مراكز التعليم الدامج بعد حجز مقعد الطالب، وإعطاؤهم الأولوية للالتحاق بالمدرسة الأقرب جغرافياً إلى مقر السكن. 
ووفقاً لدليل خدمة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية الذي نشرته المؤسسة مؤخراً، يسجل أولاً الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات من أصحاب الهمم في المدارس الحكومية في مختلف المراحل الدراسية من رياض الأطفال لغاية مرحلة التعليم الثانوي حسب الفئات المعتمدة للدمج.
وتتم ثانياً عملية التسجيل بشكل مبدئي، وذلك لغاية حجز مقعد للطالب من أصحاب الهمم في المدرسة، وكذلك حجز الموعد الأنسب للتشخيص. وفي البند الثالث من الإجراءات، أكدت المؤسسة أن الأولوية في التسجيل تكون للطلبة أصحاب الهمم للالتحاق بأقرب روضة أو مدرسة لسكن الطالب حسب توزيع المناطق السكنية في الفروع المدرسية.
كما على ولي أمر الطالب من أصحاب الهمم تحديد إذا ما كان الطالب بحاجة إلى حافلة متخصصة أو مرافق بالحافلة، وبعدها يتم تطبيق اختبار المسح النمائي «نمو» على الطلبة الجدد في رياض الأطفال من عمر أربع إلى ست سنوات. 
وأوضح الدليل في البند السادس من الإجراءات، أنه يتم تشخيص الطالب المرشح للقيد في مراكز التعليم الدامج، من قبل فريق التعليم التقييم والتشخيص، لتحديد احتياجاته والبرامج والبدائل التربوية المناسبة لقدراته استعداداً لدمجه في المدرسة. 
وفي حال أوصى الفريق بإلحاق الطالب ببديل تربوي آخر أو جهة متخصصة مناسبة للطالب، يتم التنسيق معها خلال 15 يوم عمل. وسابعاً، يتم تسجيل الطلبة أصحاب الهمم حسب الفئة العمرية المعتمدة في المدارس الحكومية، ويستثنى من ذلك الحالات التي تخضع لدراسة من قبل اختصاصي التعليم الدامج. وبناء على نتيجة تقييم الاختصاصي، يتم تحديد المستوى الأمثل للطالب لتسجيله في المدرسة أو المركز. وأخيراً توفير الخدمات التي يحتاج إليها الطلبة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية حسب ما تم تحديده في تقرير الطالب من أصحاب الهمم.
وحدد الدليل المستندات المطلوبة لتسجيل الطلبة أصحاب الهمم بالمدارس الحكومية، تتمثل في الأوراق الثبوتية وتقرير طبي معتمد من الجهات الصحية، أو تقرير نفسي معتمد من اختصاصي مرخص ومعتمد من الجهات المعنية، وتقرير طبي يصف حدة السمع والبصر.
ومن المستندات المطلوبة أيضاً، تقرير «مستوى الحالة» من المدرسة أو المركز المتردد عليه الطالب، إذا كان منتقلاً من مركز أو مدرسة خاصة، وبطاقة أصحاب الهمم (الإعاقة البصرية - الإعاقة السمعية - اضطراب طيف التوحد - الإعاقة الجسدية - الإعاقة المتعددة - الإعاقة الذهنية) والتي تستخرج من قبل ولي الأمر بوزارة تنمية المجتمع، وشهادات دراسية للمرحلة السابقة معتمدة رسمياً ومصدقة، فضلاً عن الخطة التربوية الفردية بالمدرسة السابقة. وفي حال كان الطفل ملتحقاً بمراكز التدخل المبكر ومراكز أصحاب الهمم، يتم إرفاق الخطة الانتقالية.
وأوضح الدليل أنه سيتم فتح باب تقديم الطلبات للطلبة المقيمين في الدولة في شهر مايو، على أن يتم الاعتماد النهائي مع نهاية العام الدراسي وحصول الطالب على الشهادة وتقديم جميع المستندات المطلوب.
وذكرت المؤسسة أنه بالإمكان التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي 2023-2024، من خلال خدمة التقديم على طلب وقبول طالب في المدرسة الحكومية، وكذلك الاطلاع على كل شروط التسجيل لجميع المسارات المذكورة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني http://www.ese.gov.ae.

أصحاب الهمم
الإمارات
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مؤسسة الإمارات للتعليم
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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