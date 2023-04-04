«محمد بن زايد لأفضل معلم» تشارك في معرض «مؤتمر تكنولوجيا التعليم» في لندن

دبي (الاتحاد)

شاركت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في معرض مؤتمر تكنولوجيا التعليم الذي استضافته العاصمة البريطانية خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس. وتهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على الجائزة ودورها الريادي في رفد المعلم بالممكنات التي ترقى بأدائه، باعتباره محور ارتكاز العملية التعليمية والتربوية، بإبداعه الذي يشكل حافزاً ودافعاً للطلبة، وتهيئتهم ليكونوا قادة المستقبل، وتحفيزهم على التميز في مسيرتهم الدراسية.

وضم الوفد المشارك علياء المحرزي عضو فريق الجائزة، وزينب الحمادي عضو فريق الجائزة، والدكتور راشد علي هاشم، المعلم الفائز في الدورة الأولى من الجائزة.

وأكد الدكتور حمد الدرمكي، الأمين العام للجائزة، أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للجائزة عزز مكانتها العالمية، بتوفير جميع المتطلبات، لتحقيق فلسفتها التربوية وأهدافها في تطوير النظم التعليمية والنهوض بها، وترسيخ القيم والممارسات المهنية المتميزة في الميدان التربوي، وتعزيز مكانة المعلم وتمكينه.

وأوضح الدرمكي أن المشاركة في معرض مؤتمر تكنولوجيا التعليم في لندن تتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للجائزة، ورؤيتها الاستشرافية لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع التعليمي، انطلاقاً من الحرص على أفضل الممارسات التي تسهم في تكريس الرؤى المستدامة، خاصة أن المعرض بالزخم الكبير الذي يمثله شكل منصة لتسليط الضوء على الجائزة وأهدافها وقيمها، وتوجهاتها المستقبلية.