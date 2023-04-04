الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«محمد بن زايد لأفضل معلم» تشارك في معرض «مؤتمر تكنولوجيا التعليم» في لندن

جانب من المشاركين في المعرض (من المصدر)
5 ابريل 2023 01:52

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يكسب «الأخضر» في «ند الشبا للبادل»
قرقاش: التوجه السياسي لدولة الإمارات نحو استقرار وازدهار المنطقة واضح المعالم

شاركت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في معرض مؤتمر تكنولوجيا التعليم الذي استضافته العاصمة البريطانية خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس. وتهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على الجائزة ودورها الريادي في رفد المعلم بالممكنات التي ترقى بأدائه، باعتباره محور ارتكاز العملية التعليمية والتربوية، بإبداعه الذي يشكل حافزاً ودافعاً للطلبة، وتهيئتهم ليكونوا قادة المستقبل، وتحفيزهم على التميز في مسيرتهم الدراسية.
وضم الوفد المشارك علياء المحرزي عضو فريق الجائزة، وزينب الحمادي عضو فريق الجائزة، والدكتور راشد علي هاشم، المعلم الفائز في الدورة الأولى من الجائزة.
وأكد الدكتور حمد الدرمكي، الأمين العام للجائزة، أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للجائزة عزز مكانتها العالمية، بتوفير جميع المتطلبات، لتحقيق فلسفتها التربوية وأهدافها في تطوير النظم التعليمية والنهوض بها، وترسيخ القيم والممارسات المهنية المتميزة في الميدان التربوي، وتعزيز مكانة المعلم وتمكينه.
وأوضح الدرمكي أن المشاركة في معرض مؤتمر تكنولوجيا التعليم في لندن تتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للجائزة، ورؤيتها الاستشرافية لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع التعليمي، انطلاقاً من الحرص على أفضل الممارسات التي تسهم في تكريس الرؤى المستدامة، خاصة أن المعرض بالزخم الكبير الذي يمثله شكل منصة لتسليط الضوء على الجائزة وأهدافها وقيمها، وتوجهاتها المستقبلية.

جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم
الإمارات
لندن
مؤتمر تكنولوجيا التعليم
تكنولوجيا التعليم
معرض تكنولوجيا التعليم
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
"الاتحاد الخيرية" توزع كوبونات المير الرمضاني
الإمارات
"الاتحاد الخيرية" توزع كوبونات المير الرمضاني
اليوم 14:03
بالا «الخيار الجاهز» على «دكة الفرسان»
الرياضي
بالا «الخيار الجاهز» على «دكة الفرسان»
اليوم 13:50
الأمين العام لحلف الناتو خلال اجتماع في مقر الناتو في بروكسل
عربي ودولي
وزراء خارجية الناتو يستأنفون اجتماعاتهم لليوم الثاني
اليوم 13:48
شعار جامعة الدول العربية
الإمارات
جامعة الدول العربية تؤكد أهمية توفير السبل اللازمة لحماية ورعاية الطفل اليتيم
اليوم 13:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©