معسكر «حصاد» يغرس قيم التطوع لدى الأطفال

لمياء الهرمودي (الشارقة)

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة معسكر «حصاد» التطوعي، والذي يهدف إلى تعزيز قيمة العمل التطوعي لدى الأطفال من خلال المشاركة في الفرص التطوعية المتاحة، وتنفيذ عدة برامج لغرس قيم متنوعة مثل قيمة تقديم المساعدة لكبار السن، والعطاء، والإيثار، وعمل الخير، بالإضافة إلى القيادة، والتحلي بروح الالتزام، والعمل ضمن الفريق الواحد، وتعلم المشاركة وقيمة الحفاظ على البيئة.

وقالت حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي بالدائرة: إن إعداد برامج ومعسكرات للأطفال خلال الإجازة المدرسية وفي الشهر الفضيل بشكل خاص، يسهم بشكل كبير في تطوير مهارات الأطفال، ويساعد على شغل أوقات الفراغ بأعمال وأنشطة نافعة، تصقل شخصية الأطفال، وتزودهم بمهارات يستفيدون منها في المستقبل. وقد بلغ عدد البرامج التي تم تنظيمها من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة نحو 9 برامج موزعة على مستوى إمارة الشارقة وفي كافة مدنها.

وأشارت: يأتي معسكر حصاد التطوعي ليؤهل المتطوعين الصغار في ميدان التطوع بعد أن يصلوا إلى سن الـ18 فيصبحوا عندئذٍ مدربين، ومهيئين للعمل والتطوع في أي مكان بعد الالتحاق بالمعسكر، كما يتضمن معسكر «حصاد» توفير مجموعة من الفرص التطوعية، والمهارات الحياتية التي تصقل مهارات الأطفال من عمر 6 وحتى 12 سنه، ويهدف المعسكر أيضاً لتمكين الملتحقين به، وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم على العمل التطوعي، وقد بلغ عدد الأطفال المتطوعين في المعسكر حتى الآن 100 متطوع.

وحول خطة المعسكر، قالت مدير إدارة التلاحم المجتمعي بالدائرة: تتضمن خطة المعسكر مجموعة من البرامج التطوعية التي تغرس قيم ومهارات تطوعية، ففي اليوم الأول تم تنفيذ البرنامج التطوعي «المير الرمضاني» من خلال تجهيز صناديق رمضان، وتوزيعها على العمال، وذلك تزامناً مع شهر رمضان، وفي اليوم الثاني من المعسكر تم التعاون مع دار المسنين، حيث تمت زيارة الدار، وقضاء وقت مع كبار السن، وصنع فوانيس رمضان، ما أدخل البهجة والسرور إلى نفوسهم، وفي اليوم الثالث قام الأطفال بالمساهمة في تدوير المنتجات وتوزيعها على الأفراد، بالتعاون مع مركز إنتاج التابع للدائرة.

وأضافت: سيقوم الأطفال، بالتعاون مع دائرة الأوقاف بالإمارة، بتجهيز الوجبات وتوزيع المياه والتمر على العمال، أما في الأسبوع الثاني من المعسكر، فسيقوم الأطفال بالمرور على بيوت الرحمن وتوزيع المصاحف والسجادات على المساجد، ومن أجل غرس قيمة عيادة المرضى، سيقوم الأطفال في الأسبوع الثاني من المعسكر بترتيب وتغليف الهدايات وتوزيعها على الأطفال في جمعية أصدقاء الكلى، بالإضافة إلى توزيع مرتبات للعمال في مواقع الإنشاء، وفي آخر يوم من معسكر «حصاد»، سيتم تقديم ورشة بعنوان «بيئة مستدامة»، حيث ستتم زراعة الشتلات في الحدائق، وذلك بالتنسيق مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وأيضاً سيشارك الأطفال المنتسبون إلى المعسكر في برنامج «مدفع الإفطار»، حيث سيقومون بتوزيع وجبات إفطار الصائم على الجمهور الموجود في المكان.