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الإمارات

حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل
4 ابريل 2023 23:26

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعا من المواطنين وأبناء القبائل وأصحاب الشركات العاملة بالدولة ورجال الأعمال والتجار ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، معربين عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة العزيزة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

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حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
الإمارات
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