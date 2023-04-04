تفاهم بين «مبادلة للرعاية الصحية» و«الإمارات الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «مبادلة للرعاية الصحية»، وجمعية الإمارات الطبية، مذكرة تفاهم للعمل معاً على تطوير الفرص البحثية والتعليمية في المجال الطبي في البلاد، في خطوة تمثّل محطة مهمة في مسيرة كلتا المؤسستين للمساهمة في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون «مبادلة للرعاية الصحية» مع جمعية الإمارات الطبية من أجل إطلاق البرامج المشتركة ومراكز التدريب وتطوير المواد التعليمية، وستعملان معاً على تعزيز فرص التعليم والبحوث الطبية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين برامج التطوير المهني المستمر عبر مختلف التخصصات؛ بهدف الارتقاء بالخبرات والقدرات المحلية. وستقوم المؤسستان بإجراء دراسات بحثية وتجارب سريرية لتوفير خيارات علاجية جديدة لمجموعة متنوعة من الحالات الطبية. وقال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: «يأتي هذا التعاون انطلاقاً من سعينا المتواصل لتطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة، مع التركيز على التطوير المستمر للقدرات الطبية».

من جانبها، قالت الدكتورة موزة عبد الله الشرهان، رئيس جمعية الإمارات الطبية: «نهدف للمساهمة بشكل فاعل ومستمر في تطوير نوعية خدمات الرعاية الصحية المقدمة في البلاد من خلال المشاركة بدور أساسي في الحياة المهنية لكل طبيب».

وفي إطار مذكرة التفاهم، ستدعم جمعية الإمارات الطبية تسجيل أطباء (مبادلة للرعاية الصحية) في الجمعيات والنوادي الطبية التابعة لها، بينما ستتولى (مبادلة للرعاية الصحية) تعيين نخبة من أصحاب الرأي من المرافق التابعة لها.