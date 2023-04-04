الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بلدية أبوظبي تحذر من وقوف السيارات على الأرصفة والمماشي

مفتشو البلدية يرصدون وقوف السيارات على الأرصفة (من المصدر)
5 ابريل 2023 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يكسب «الأخضر» في «ند الشبا للبادل»
قرقاش: التوجه السياسي لدولة الإمارات نحو استقرار وازدهار المنطقة واضح المعالم

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع إلى أهمية تعزيز مسؤوليتهم المجتمعية في المحافظة على المظهر العام للمدن والشوارع، وذلك من خلال الالتزام بعدم القيام بسلوكيات من شأنها أن تشوه المظهر العام، مؤكدة أن وقوف السيارات على الأرصفة، وعلى ممرات المشاة، والمرافق، والبنية التحتية المخصصة لغير هذا الغرض يُعد أمراً ضاراً بهذه المرافق، ومصدر إزعاج لمستخدميها من أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال حملة التوعية التي نفذها مركز بلدية مدينة زايد في مدينتي ربدان وشخبوط؛ بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة السلبية، ومواجهتها والحد منها، وبهدف إشراك المجتمع في التخلص النهائي من كافة أنواع مشوهات المظهر العام.
وأشارت البلدية إلى أن وقوف السيارات والمركبات بأنواعها على الأرصفة، وممرات المشاة، وأي مرفق مخصص للمشاة، يعد مخالفة قانونية للوائح والنظم المعمول بها، وتعرّض صاحبها إلى المساءلة والمسؤولية عن هذا التصرف.
وأشارت البلدية إلى أن وقوف السيارات والمركبات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وفوق الأرصفة والمسارات الرياضية يعرض مرتكب هذه المخالفة إلى غرامة مالية تقدر بـ (1000) درهم، وتتيح البلدية التصالح على المخالفة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة، ليتم تخفيضها إلى (500) درهم.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
وقوف السيارات على الأرصفة
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
بالا «الخيار الجاهز» على «دكة الفرسان»
الرياضي
بالا «الخيار الجاهز» على «دكة الفرسان»
اليوم 13:50
الأمين العام لحلف الناتو خلال اجتماع في مقر الناتو في بروكسل
عربي ودولي
وزراء خارجية الناتو يستأنفون اجتماعاتهم لليوم الثاني
اليوم 13:48
شعار جامعة الدول العربية
الإمارات
جامعة الدول العربية تؤكد أهمية توفير السبل اللازمة لحماية ورعاية الطفل اليتيم
اليوم 13:42
«الأبيض» يكسب «الأخضر» في «ند الشبا للبادل»
الرياضي
«الأبيض» يكسب «الأخضر» في «ند الشبا للبادل»
اليوم 13:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©