بلدية أبوظبي تحذر من وقوف السيارات على الأرصفة والمماشي

أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع إلى أهمية تعزيز مسؤوليتهم المجتمعية في المحافظة على المظهر العام للمدن والشوارع، وذلك من خلال الالتزام بعدم القيام بسلوكيات من شأنها أن تشوه المظهر العام، مؤكدة أن وقوف السيارات على الأرصفة، وعلى ممرات المشاة، والمرافق، والبنية التحتية المخصصة لغير هذا الغرض يُعد أمراً ضاراً بهذه المرافق، ومصدر إزعاج لمستخدميها من أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال حملة التوعية التي نفذها مركز بلدية مدينة زايد في مدينتي ربدان وشخبوط؛ بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة السلبية، ومواجهتها والحد منها، وبهدف إشراك المجتمع في التخلص النهائي من كافة أنواع مشوهات المظهر العام.

وأشارت البلدية إلى أن وقوف السيارات والمركبات بأنواعها على الأرصفة، وممرات المشاة، وأي مرفق مخصص للمشاة، يعد مخالفة قانونية للوائح والنظم المعمول بها، وتعرّض صاحبها إلى المساءلة والمسؤولية عن هذا التصرف.

وأشارت البلدية إلى أن وقوف السيارات والمركبات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وفوق الأرصفة والمسارات الرياضية يعرض مرتكب هذه المخالفة إلى غرامة مالية تقدر بـ (1000) درهم، وتتيح البلدية التصالح على المخالفة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة، ليتم تخفيضها إلى (500) درهم.