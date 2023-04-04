مجلس الأمن السيبراني يُكرّم «ايدج»

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت «جاهزية»، المزودة الشاملة للحلول الدفاعية وخدمات الاستجابة للطوارئ، والتابعة لمجموعة «ايدج» جائزة الريادة الأمنية من مجلس الأمن السيبراني خلال معرض «جيسيك» 2023، المؤتمر الرائد لمجتمع الأمن السيبراني حول العالم، والذي انعقد في مركز دبي التجاري العالمي. وخلال الفعالية، قدّم الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، الجائزة إلى طلال الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «جاهزية».

وتُكرّم الجائزة «جاهزية» لالتزامها بمشروع «سايبر بَلس»، المبادرة التي تقدّم أفضل تدريب في مجال التوعية الرقمية. وتهدف الجائزة إلى أن تصبح نموذجاً للتميز في الريادة الأمنية، إلى جانب إلهام تطوير المزيد من الابتكارات في قطاع التوعية بالأمن السيبراني.

وتعد «جاهزية» المزودة الرائدة في المنطقة لخدمات مكافحة الحرائق والإنقاذ في حالات الطوارئ، والاستشارات العسكرية، والخدمات التقنية. وتشكّل جاهزية جزءاً من قطاع التجارة ودعم المهام ضمن مجموعة ايدج، رائدة التدريب والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره من المجالات ذات الصلة.