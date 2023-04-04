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شرطة أبوظبي تناقش «الذكاء الاصطناعي»

موفد شرطة أبوظبي متحدثاً أمام المؤتمر (من المصدر)
5 ابريل 2023 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت شرطة أبوظبي بورقة عمل متخصصة حول «تقدير العمر والتعرف على الهوية لبصمة الأسنان باستخدام الذكاء الاصطناعي» في المؤتمر الـ75 للأكاديمية الأميركية للعلوم الجنائية المقام في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، المختص بمجالات الوقاية من الجريمة، ومكافحة الإرهاب، والاستعراف في الكوارث، والتحقيق في الحوادث، وكشف الاتجار بالبشر.
ويستقطب المؤتمر الخامس والسبعون للأكاديمية الأميركية للعلوم الجنائية في فلوريدا المجتمع الدولي في البحث والتطوير بمجال العلوم الجنائية من خلال المؤسسات والمنظمات والأفراد بـ 900 عرض تقديمي و25 ورشة عمل و86 شركة عارضة للأجهزة والمعدات المختصة على مدى ستة أيام.
وقدم ورقة العمل إدارة الأدلة الجنائية بالتعاون مع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بحضور ومشاركة عددٍ من ضباط شرطة أبوظبي المختصين بمجال العلوم الجنائية، وهم العقيد زينة الهطالي من الأحياء الجنائية، والمقدم عمار التميمي من الكيمياء الجنائية، والرائد الدكتور سالم الظهوري من الطب الجنائي، والنقيب سليمان الطنيجي من البصمة الجنائية، والنقيب خليفة العمري من المستندات الجنائية.
وعرض الرائد الدكتور سالم الظهوري، من خلال البحث والتطوير، أحدث التقنيات المتطورة في تقدير العمر والخبرات العملية بمجال التعرف على الهوية لبصمة الأسنان باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم تكريم الظهوري، ومنحه زمالة الأكاديمية الأميركية للعلوم الجنائية، خلال المؤتمر نظير البحوث والدراسات العلمية التي قام بها.
وجاءت مشاركة شرطة أبوظبي بالمؤتمر، من خلال عرض ونشر الورقة العلمية ضمن الإصدار الخاص بالمجلة الدولية للأكاديمية الأميركية للعلوم الجنائية والتي تُعد الأولى في التصنيف الدولي للعلوم الجنائية من ناحية التأثير والجودة والتي ساهمت بشكل مباشر في رفع مؤشرات العلوم الجنائية.

أبوظبي
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