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تدريب 3703 سائقين ومشرفين لتعزيز السلامة في عجمان

تدريب 3703 سائقين ومشرفين لتعزيز السلامة في عجمان
5 ابريل 2023 01:51

عجمان (الاتحاد) 

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أعلنت هيئة النقل في عجمان تدريب 3703 من سائقي مركبات الأجرة وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية خلال عام 2022، وذلك بهدف تمكين السائقين من تقديم خدمات استباقية ذات جوده عالية لمستخدمي خدمات منظومه النقل في الإمارة.
وقالت رشا خلف الشامسي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة، إن سائقي منظومة النقل يخضعون لدورات تدريبية مكثفة لتقديم تجربة نقل متميزة للمستخدمين، إضافة لضمان سلامة طلاب المدارس، مما يسهم في تطوير منظومة النقل في الإمارة.
وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي تضمن تدريب 1351سائقاً لمركبات الأجرة و1258سائقا لحافلة مدرسية و1094مشرفاً لحافلة مدرسية بواقع 18.943ساعة خلال العام الماضي.
وأكدت أن «الهيئة» تولي تدريب السائقين اهتماماً كبيراً، وذلك من خلال انتهاج أساليب متطورة ومتقدمة في تدريب وتبنى أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال التدريب والتأهيل والاستفادة من الخبرات المتاحة في القطاع الحكومي من خلال تعزيز الشراكات في تنظيم عمليات النقل في الإمارة.
وذكرت أن الدورات تضمنت 5 برامج تخصصية لسائقي مركبات الأجرة للتعريف بالأساليب وطرق التعامل الأمثل مع الجمهور والركاب، إضافة إلى لائحة المخالفات والأنظمة والقوانين في «الهيئة» والتعريف بمستجدات قرارات أنظمة السلامة المرورية، وأهم المعالم في إمارة عجمان وأساسيات اللغة الإنجليزية.

هيئة النقل
الإمارات
عجمان
السلامة المرورية
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