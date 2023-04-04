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الإمارات

حاكم عجمان يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

حاكم عجمان يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل
4 ابريل 2023 23:07

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر الليلة، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من الشيخ محمد بن راشد المعلا، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

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حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
الإمارات
حميد بن راشد النعيمي
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