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جمارك دبي توزع 10آلاف وجبة إفطار على مرتادي الطرق بمنطقة ميناء راشد خلال رمضان

جمارك دبي توزع 10آلاف وجبة إفطار على مرتادي الطرق بمنطقة ميناء راشد خلال رمضان
4 ابريل 2023 22:13

وزع فريق غيّاث التطوعي بدائرة جمارك دبي 10 آلاف وجبة على مرتادي الطرق الرئيسية منذ بداية شهر رمضان المبارك، في منطقة ميناء راشد، بمشاركة نحو 150 متطوعاً من بينهم عدد من أصحاب الهمم.

تأتي مبادرة "سواعد الفرضة" في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية المستدامة التي أطلقتها جمارك دبي خلال الشهر الفضيل، وتستهدف توزيع وجبات إفطار على مرتادي الطرق الرئيسية، تعزيزاً لمبدأ التعاضد لإسعاد المجتمع.

شارك في المبادرة سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومحمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية "مكلف"، ويوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع المتعاملين "مكلف"، إضافة إلى وفد من القنصلية الإندونيسية في دبي ضم سعادة ويكاكسونو قنصل شؤون القنصلية.

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وقال سعادة أحمد محبوب مصبح إن جمارك دبي تحرص على تنظيم العديد من المبادرات التطوعية الخيرية، وتضعها ضمن خططها الاستراتيجية في المسؤولية المجتمعية، للإسهام في تحقيق مبدأ التكافل والتضامن المجتمعي، وتعزيز مشاعر البذل والعطاء الذي أمر به ديننا الحنيف.

ولفت سعادته إلى تنفيذ الدائرة 180 مبادرة مجتمعية وتطوعية، استفاد منها ما يقارب 96 ألف مستفيد من كافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن التوسع في النشاطات الخيرية في شهر رمضان يعكس التراحم والتواد ويعزز قيم العمل الإنساني والتطوعي.

المصدر: وام
جمارك دبي
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