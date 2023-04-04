رشا طبيلة (أبوظبي)



كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل أكثر من 2813 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، لتشمل قطاعات متنوعة وشركات محلية وعالمية كبرى في الدولة.

ويدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أنه خلال شهر مارس الماضي تم تسجيل نحو ألف علامة تجارية جديدة تتنوع بين قطاعات مختلفة.



أهم القطاعات



وبحسب تقرير الوزارة، فإن أهم القطاعات المسجلة، هي قطاع الأغذية والمشروبات وتجارة الجملة والتجزئة والتكنولوجيا والزراعة والسياحة والثقافة والمطاعم والمقاهي والفنادق والمعارض وقطاع الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات والحلول الذكية والإلكترونيات وخدمات التوصيل، فضلاً عن قطاع التطوير العقارات والوساطة العقارية والبناء والتشييد والابنية الخرسانية والصناعة والاستثمار والمصارف ووسطاء التمويل والدراسات المصرفية والمالية والموارد البشرية.

إلى جانب القطاع الطبي من المستشفيات والأدوية والصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، إضافة إلى قطاعي النفط والغاز وناقلات النفط وتأجير معدات حقول النفط والاستثمار، والخدمات الكهربائية والميكانيكية والمطاحن والسيارات ولوازمها والشحن، والمصاعد، والملابس الجاهزة والمنسوجات والبلاستيك، وتركيب وصيانة الأنظمة وحلول التغليف والتصميم والمجوهرات والعطور والرسم ومستحضرات التجميل والأزياء والموضة والساعات والألعاب الإلكترونية، فضلا عن معدات الإطفاء ومكافحة الحرائق، وقطاعات الفنون والرياضة ومنتجات العناية الشخصية وألعاب الأطفال.



بيئة جاذبة للأعمال

يشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.