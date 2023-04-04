الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

2813 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الربع الأول

2813 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الربع الأول
4 ابريل 2023 21:43

رشا طبيلة (أبوظبي)


كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل أكثر من  2813 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، لتشمل قطاعات متنوعة وشركات محلية وعالمية كبرى في الدولة.

ويدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أنه خلال شهر مارس الماضي تم تسجيل نحو ألف علامة تجارية جديدة تتنوع بين قطاعات مختلفة.


أهم القطاعات

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يكسب «الأخضر» في «ند الشبا للبادل»
قرقاش: التوجه السياسي لدولة الإمارات نحو استقرار وازدهار المنطقة واضح المعالم


وبحسب تقرير الوزارة، فإن أهم القطاعات المسجلة، هي قطاع الأغذية والمشروبات وتجارة الجملة والتجزئة والتكنولوجيا والزراعة والسياحة والثقافة والمطاعم والمقاهي والفنادق والمعارض وقطاع الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات والحلول الذكية والإلكترونيات وخدمات التوصيل، فضلاً عن قطاع التطوير العقارات والوساطة العقارية والبناء والتشييد والابنية الخرسانية  والصناعة والاستثمار والمصارف ووسطاء التمويل والدراسات المصرفية والمالية  والموارد البشرية.
 إلى جانب القطاع الطبي من المستشفيات والأدوية والصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، إضافة إلى قطاعي  النفط والغاز وناقلات النفط وتأجير معدات حقول النفط  والاستثمار،  والخدمات  الكهربائية والميكانيكية والمطاحن والسيارات ولوازمها والشحن، والمصاعد،  والملابس الجاهزة والمنسوجات والبلاستيك، وتركيب وصيانة الأنظمة وحلول التغليف والتصميم والمجوهرات والعطور والرسم ومستحضرات التجميل والأزياء والموضة والساعات والألعاب الإلكترونية، فضلا عن معدات الإطفاء ومكافحة الحرائق، وقطاعات الفنون والرياضة ومنتجات العناية الشخصية وألعاب الأطفال.


بيئة جاذبة للأعمال

يشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

الإمارات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
بالا «الخيار الجاهز» على «دكة الفرسان»
الرياضي
بالا «الخيار الجاهز» على «دكة الفرسان»
اليوم 13:50
الأمين العام لحلف الناتو خلال اجتماع في مقر الناتو في بروكسل
عربي ودولي
وزراء خارجية الناتو يستأنفون اجتماعاتهم لليوم الثاني
اليوم 13:48
شعار جامعة الدول العربية
الإمارات
جامعة الدول العربية تؤكد أهمية توفير السبل اللازمة لحماية ورعاية الطفل اليتيم
اليوم 13:42
«الأبيض» يكسب «الأخضر» في «ند الشبا للبادل»
الرياضي
«الأبيض» يكسب «الأخضر» في «ند الشبا للبادل»
اليوم 13:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©