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عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء كوسوفو ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء كوسوفو ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين
4 ابريل 2023 21:19

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي ألبين كورتي، رئيس وزراء جمهورية كوسوفو.

ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لجمهورية كوسوفو التقدم والازدهار، مؤكداً العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

فيما حمّل معاليه سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء والتقدم، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين نحو المزيد من النمو والتطور.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بريشتينا، بحث علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وكوسوفو في مختلف المجالات، لاسيما التنموية.

واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي ألبين كورتي، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة البلقان، بالإضافة إلى المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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وجدد سموه، خلال اللقاء، تأكيده على ترحيب دولة الإمارات بالاتفاق الذي تم مؤخراً بين صربيا وكوسوفو بوساطة أوروبية لتنفيذ خطة المصالحة بين البلدين التي يرعاها الاتحاد الأوروبي.

كما أعرب سموه عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع جمهورية كوسوفو ودول البلقان.

من جانبه، أعرب معالي ألبين كورتي عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مثنياً على الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لكوسوفو وشعبها.

حضر اللقاء، عمر سيف غباش، مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونبيلة الشامسي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو، السفيرة غير المقيمة في كل من البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
كوسوفو
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