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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
4 ابريل 2023 20:53

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل 35 كم/س.

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ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 48:12 والمد الثاني عند الساعة 01:38 والجزر الأول عند الساعة 10:19 والجزر الثاني عند الساعة 07:10.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:34 والمد الثاني عند الساعة 21:38 والجزر الأول عند الساعة 15:34 والجزر الثاني عند الساعة 03:58.

المصدر: وام
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