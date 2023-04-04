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"الهلال الأحمر " يرسم البسمة على وجوه مرضى السرطان في مدينة اللاذقية

"الهلال الأحمر " يرسم البسمة على وجوه مرضى السرطان في مدينة اللاذقية
4 ابريل 2023 12:15

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المشاركة ضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، أمس إفطاراً جماعياً لعدد من مرضي السرطان وذويهم، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري وجمعية فرح لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، وذلك في محافظة اللاذقية بالجمهورية العربية السورية.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية من أجل المساندة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لعددٍ من مرضي السرطان، وذلك خلال مرحلة بداية التعافي وإعادة التأهيل في اللاذقية إحدى المحافظات السورية المتضررة جراء زلزال 6 فبراير والذي خلف قتلى وجرحى ومبان متهدمة.

وتم خلال الإفطار إلقاء الضوء على التجارب والتحديات التي مر بها المرضى، وقام فريق "الهلال الأحمر الإماراتي" بتوزيع حقائب مدرسية وهدايا على الأطفال وطرود غذائية على ذويهم ما كان له بالغ الأثر في التخفيف من آلامهم ومعاناة أسرهم، علاوة على تقديم الدعم الصحي والمستلزمات الطبية والوقوف على احتياجات القطاع الصحي وتوفير ما يلزم من أدوية، ضمن عدة محاور تستهدف الدعم النفسي والاجتماعي عن طريق مشاركتهم آلامهم والتخفيف عنهم.

وأعرب المهندس تيسير حبيب رئيس مجلس محافظة اللاذقية، عن تقديره وعرفانه لما يقوم به فريق الهلال الأحمر الإماراتي من مبادرات إنسانية شملت زيارات ميدانية لمتضرري الزلزال مروراً بتوزيع وجبات إفطار صائم وتوزيع الطرود الغذائية ، علاوة على تقديم الدعم النفسي لمرضي السرطان باللاذقية.

جدير بالذكر، أن "عملية الفارس الشهم 2 " أحد أهم صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري، وتم خلالها تسيير 173 طائرة إضافة إلى سفينتين محملتين بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.

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المصدر: وام
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