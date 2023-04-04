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الرئيس السنغالي يمنح أحمد الريسي وسام الأسد الوطني برتبة القائد

الرئيس السنغالي يمنح أحمد الريسي وسام الأسد الوطني برتبة القائد
4 ابريل 2023 12:07

منح فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" وسام الأسد الوطني برتبة القائد، وذلك خلال استقباله أمس في القصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار.

جاء منح الريسي الوسام تقديراً لالتزامه بعالم يسوده السلام والاستقرار العالمي ومحاربة الجريمة المنظمة في العالم وخاصة في أفريقيا، وذلك خلال فترة ولاية فخامة الرئيس السنغالي كرئيس للاتحاد الأفريقي.

كما جاء الوسام تقديراً لرئيس الإنتربول على التزامه الدائم بخدمة الـ 195 الدول الأعضاء في المنظمة.
وقد تلقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي دعوة من فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ 63 للاستقلال.

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المصدر: وام
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