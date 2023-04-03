الثلاثاء 4 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفير الإمارات يلتقي رئيس مجلس الأعيان وأعضاء «الأخوة الأردنية-الإماراتية»

خليفة بن محمد بن خالد لدى لقائه فيصل الفايز خلال الأمسية التي أُقيمت في عمّان (وام)
4 ابريل 2023 02:02

عمان (وام)

أخبار ذات صلة
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط

 التقى معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، معالي فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان وأعضاء لجنة الأخوة الأردنية-الإماراتية بالمجلس، وذلك خلال أمسية رمضانية أُقيمت بالعاصمة عمّان.
وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التي تحظى برعاية واهتمام القيادتين الحكيمتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
من جانبهم، عبّر معالي الفايز وأعضاء لجنة الأخوة الأردنية-الإماراتية عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، خاصة البرلمانية، والحرص على تعزيزها بشكل مستمر.

الإمارات
المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
اليوم 02:03
فلسطينيون يستعدون لتناول طعام الإفطار في ساحة المسجد الأقصى (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط
اليوم 02:03
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
عربي ودولي
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
اليوم 02:03
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
عربي ودولي
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©