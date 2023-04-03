سفير الدولة يحضر حفل إفطار أقامه رئيس الوزراء الياباني بطوكيو

طوكيو (وام)

حضر شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان، حفل الإفطار الذي أقامه معالي فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان.

كما حضر الحفل، معالي يوشيماسا هاياشي، وزير خارجية اليابان، ورؤساء جمعيات الصداقة بين اليابان والدول المسلمة، وسفراء ورؤساء بعثات الدول الإسلامية المعتمدون لدى اليابان. وأكد معالي كيشيدا - في كلمته بهذه المناسبة - ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين اليابان والعالم الإسلامي، وتعزيز قيم التسامح، ودفع جهود المجتمع الدولي لحل الصراعات بالطرق السلمية. من جهته، قال سعادة الفهيم، إن حفل الإفطار يجسد مبادئ التسامح والتعايش والتعاون، واعتبر أنّ اجتماع ممثلي دول مختلفة وأديان مختلفة على طاولة إفطار واحدة هو انعكاس لروح فهم عادات وتقاليد وديانات الشعوب المختلفة.