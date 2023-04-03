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«دو» تخصص أرقاماً هاتفية مميزة في مزاد «أنبل رقم» الخيري

«دو» تخصص أرقاماً هاتفية مميزة في مزاد «أنبل رقم» الخيري
4 ابريل 2023 02:02

دبي (الاتحاد)

 أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تخصيص مجموعة حصرية من الأرقام المميزة للهواتف المتحركة ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم لجهود حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام. وتتم المزايدة على أرقام الهاتف المتحرك المميزة في مزاد «أنبل رقم»، الذي يُنظم بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» مساء يوم السبت الموافق 8 أبريل الجاري في فندق «فور سيزونز جميرا» بدبي، بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني، لدعم حملة «وقف المليار وجبة» التي تستهدف المساهمة في مكافحة الجوع الذي يهدد حياة 828 مليون إنسان في العالم.
ويعود ريع المزاد الخيري إلى مساندة جهود حملة «وقف المليار وجبة» في إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة للقضاء على الجوع.
ويعرض مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم للحملة أرقام الهاتف المتحرك المميزة المقدمة من «دو» وهي: 971583333330، 971583333331، 971583333332، 971583333333، 971583333334، 971583333335، 971583333336، 971583333337، 971583333338، 971583333339.

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
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