«اتصالات» تخصّص أرقاماً هاتفية ماسية ومميزة في مزاد «أنبل رقم» الخيري

دبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات من &e» عن تخصيص أرقام ماسية ومجموعة من أرقام الهاتف المتحرك المميزة في مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم لجهود حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام. وتتم المزايدة على أرقام الهاتف المتحرك المميزة في مزاد «أنبل رقم» الذي يُنظم بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» يوم السبت المقبل 8 أبريل الجاري في فندق «فور سيزونز جميرا»في دبي، وذلك بمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات. وخصّصت«اتصالات من &e»أرقام هاتف متحرك من فئة ماسي بلس هي: (971548888888 - 971565555500 - 971568888887 - 971565588888 - 971565599999 - 971547888888 - 971542022222 - 971564666664 - 971545544444 - 971566000006 - 971562822222) تعد من الأغلى والأنبل في العالم ضمن مزاد«أنبل رقم»الخيري الداعم لحملة«وقف المليار وجبة»، بالإضافة إلى أرقام الهاتف المتحرك المميزة الأخرى.