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الإمارات

1447 متطوعاً ومتطوعة يسهمون في مبادرة «كسر الصيام»

1447 متطوعاً ومتطوعة يسهمون في مبادرة «كسر الصيام»
4 ابريل 2023 02:02

هالة الخياط (أبوظبي) 

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تضافرت جهود المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ بداية شهر رمضان الفضيل، ممن ساهموا في تنفيذ مبادرات «الهيئة» الإنسانية والمتمثلة في «كسر الصيام» و«إفطار صائم» و«المير الرمضاني».
وآثر 1447 متطوعاً ومتطوعة منذ بداية شهر رمضان المبارك قضاء الساعة الأخيرة من صيامهم في توزيع الوجبات الرمضانية ووجبات كسر الصيام على الصائمين، عوضاً عن قضاء الوقت في منازلهم، حيث ساهموا خلال أول عشرة أيام من الشهر الفضيل بتوزيع 92.884 وجبة كسر صيام في 127 موقعاً على مستوى الدولة.
وتهدف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من خلال تنفيذها لمبادرة «كسر الصيام»، إلى تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية، خصوصاً على الطرقات، حيث تؤدي المبادرة لمنح الأريحية لسائقي المركبات، وإبعادهم عن السرعة والعجلة في الطريق للحاق بوجبة الإفطار.
ووجبة «كسر الصيام» عبارة عن وجبة خفيفة مكونة من ماء وتمر ومعمول، وتهدف إلى كسر صيام المسافرين والأفراد حتى يصلوا لوجهاتهم، بما يحد من ظاهرة القيادة المتهورة مع اقتراب ساعة الإفطار وما يترتب عليها من مخاطر تهدد مرتادي الطريق، بالإضافة إلى تهنئة الصائمين بالشهر الفضيل. 
وتسهم مبادرة «كسر الصيام» في تعزيز التلاحم المجتمعي بين فئات المجتمع، وتعكس مشاعر الألفة والمحبة والترابط بين الجميع، كما تعد تجسيداً لمفهوم الإخاء المجتمعي وتعكس أصالة وعادات وقيم أهل الإمارات من المواطنين والمقيمين. 
ومنذ بداية أيام الشهر الفضيل، يتولى المتطوعون من الشباب والفتيات والأطفال توزيع وجبات «كسر الصيام» الرمضانية على محطات البترول وتقاطعات الإشارات الضوئية الرئيسية بالتزامن مع اقتراب أذان المغرب، بالتعاون مع موظفي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
ودعت «الهيئة» المحسنين إلى المساهمة في مبادرة «كسر الصيام»، علماً بأن قيم المساهمة في الوجبة الواحدة تبلغ 5 دراهم، وتم تخصيص 200 موقع لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة.
وتعتبر «كسر الصيام» إحدى مبادرات فعاليات حملة «رمضان.. عطاء مستمر» لهذا العام والتي تهدف إلى تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة، لدعم جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الخيرية التي تتوسع في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل، وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها، والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة، والحد من وطأة المعاناة.

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