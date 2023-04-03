اليوم.. تكريم الشخصية الإسلامية والفائزين بجائزة «دبي للقرآن»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تنظم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، مساء اليوم (الثلاثاء) الحفل الختامي لتكريم أصحاب المراكز الأولى والمشاركين في الدورة السادسة والعشرين لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، وتكريم فضيلة العالم الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، شخصية العام الإسلامية للدورة الحالية.

يُقام الحفل الختامي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، راعي الجائزة، رعاه الله، في ساحة الوصل بمدينة «إكسبو دبي»، بمشاركة وحضور كبار المسؤولين والمدعوين.

فخر الإمارات

وعلى مستوى اليوم الأخير لاختبارات المشاركين، مساء أمس الأول (الأحد)، شهد أداء متميزاً للغاية المتسابق المواطن، سيف محمد علي السويدي، البالغ من العمر 19 عاماً، حيث ضمن لدولة الإمارات أحد المراكز المتقدمة في سجل الدورة الحالية، رغم قوة المنافسة بين 60 متسابقاً كل واحد منهم يمثل دولة عربية أو إسلامية أو جالية مقيمة بدولة أجنبية. واستطاع السويدي، أن يؤدي الاختبارات بجدارة، حيث لم توجه له لجنة التحكيم الدولية، سوى جرس للتنبيه لتصحيح الخطأ وفتح لاستكمال القراءة في السؤال الثاني، بالإضافة إلى فتح آخر في السؤال الخامس والأخير.

وبدأ المتسابق المواطن، الحفظ في عمر 7 سنوات وأتمه بعمر 16 عاماً، وكان يحفظ في مركز سالم بن بخيت بمنطقة الممزر في دبي، ثم بمراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم وساعده الوالدان على الحفظ، وكان يحفظ بين صفحة إلى صفحتين يومياً ويراجع الحفظ دون تحديد عدد الأجزاء.

ويدرس السويدي، حالياً في الجامعة وأخذ إجازة في رواية حفص عن عاصم.

«الأخير الأول»

كما شهد اليوم الأخير، واحداً من أغرب الأمور في تاريخ المسابقة، حيث كان المتسابق الأخير في اليوم الأخير، هو عباس هادي عمر من إثيوبيا، فإذا به ينافس على المركز الأول تحديداً، بعد أن أدى جميع الأسئلة دون أي خطأ في الحفظ.

المتسابق هادي، تخرج في الجامعة تخصص محاسبة، وبدأ حفظ القرآن بسن الثامنة، وختمه في سن الحادية عشرة، وتوفي والده وهو بعمر الرابعة، وعكفت والدته على تربيته وتشجيعه على حفظ القرآن الكريم، مع إخوته الخمسة الذين يحفظون القرآن الكريم أيضاً.

كروان المغرب

كما شهد اليوم الأخير للمسابقة، قراءة ممتعة لا عوج فيها، والإتقان في علم التجويد ومخارج الحروف بطريقة صحيحة، وجمال في الصوت وعذوبة في النغمة، تميز بها المتسابق حمزة مستقيم، البالغ من العمر 24 عاماً، ليسجل بذلك حضوراً متميزاً في جمال الصوت وحسن الأداء وتطبيق لأحكام التجويد.

وفيما يتعلق بالحفظ، فقد أدى بشكل متميز، بعد أن أجاب عن الأسئلة الخمسة الموجهة إليه، بشكل سليم، باستثناء فتح عليه لمرة واحدة لاستكمال القراءة في السؤال الثاني.

فعاليات المسابقة

وكانت اختتمت جلسات الاستماع للمشاركين في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها الـ 26 بتنافس قوي في الأمسية العاشرة والأخيرة التي أُقيمت بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة وأعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين ومرافقي المتسابقين، وجمهور الحضور المتابعين لفعاليات المسابقة القرآنية الدولية.

وقد شهد اليوم الأخير تنافس المتسابقين للفور بالمراكز الأولى والمتقدمة أمام لجنة التحكيم الدولية للمسابقة، وهم كل من المتسابق حمزة مستقيم من المغرب، وقد تنافس على الحفظ برواية ورش عن نافع، فيما تنافس برواية حفص عن عاصم كل من شريم إدريسا من توجو، لقمان براشاكوا من بوروندي، سيف محمد علي السويدي من الإمارات، عباس هادي عمر من إثيوبيا، عبدالله باتيل باتيل من بنما. من جهته، أشار فضيلة الشيخ عبدالله عيش عضو لجنة تحكيم مسابقة دبي الدولية بالجهود الكبيرة التي دولة الإمارات لخدمة القرآن الكريم وحفظته وتعليمه وطبعه ونشره وهي جهود كبيرة، منوهاً بنموذج مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، منذ بداياتها وحتى الدورة الـ 26 الحالية التي شهدت تطوراً كبيراً يضاف إلى نجاحات الجائزة، والتي أصبحت مسابقاتها الأولى دولياً، ويتطلع كل حفظة القرآن بأنحاء العالم للمشاركة فيها.