الثلاثاء 4 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

العلماء الضيوف: بر الوالدين يحقق الفوز برضا الله وصلاح الذرية

العلماء الضيوف: بر الوالدين يحقق الفوز برضا الله وصلاح الذرية
4 ابريل 2023 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط

أكد أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أن رعاية الوالدين وبرهما والتفاني في خدمتهما، تحقق للإنسان الفوز برضا الله تعالى والتوفيق وحسن الجزاء في الدنيا والآخرة، وصلاح الذرية، وسعة الرزق، داعين إلى توفير كل وسائل الراحة لهما ومؤانستهما وإدخال السرور على نفوسهما وتحقيق السعادة لهما.
وقد حاضر العلماء في العديد من المساجد والمجالس والمؤسسات عن أهمية بر الوالدين، وخاصة إذا بلغا سن الكبر، فالتلاحم الأسري من أفضل القربات في هذا الشهر الفضيل، فالوالدان سبيل الأبناء إلى الجنة.
وقد وقف العلماء عند الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي رفعت من مكانة بر الوالدين، مبينين أن رضاهما من رضا الله تعالى وطاعتهما سبيل إلى أعلى مراتب الجنة، ولذا فهم أحق الناس بالصحبة، فيجب التماس رضاهما بالقول الطيب والفعل الجميل، ورعايتهما بالنفقة عليهما، والرحمة بهما والقيام على راحتهما، وإنفاذ عهدهما ووصاياهما، والحرص على صلة أرحامهما وأصدقائهما.
وأشاد العلماء الضيوف بحرص دولة الإمارات على الترابط الأسري، والاهتمام بكبار السن وتوفير الرعاية الشاملة لهم وتخصيص برامج ومنصات لخدمتهم وتحقيق السعادة لهم وذلك بإطلاق المبادرات النوعية التي ترسخ لتعاليم ديننا الإسلامي في بر الوالدين وتعلي من شأن عاداتنا وثقافتنا في توقير كبارنا واحترامهم وحفظ مكانتهم الأدبية والاجتماعية.
من جانبه، أشاد جمهور الحاضرين لفعاليات برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتعدد الموضوعات الفكرية والدينية والإنسانية التي يتناولها أصحاب الفضيلة العلماء، خلال محاضراتهم ودروسهم في المساجد ومجالس الأحياء والمؤسسات الذين تستضيفهم.

الإمارات
العلماء الضيوف
رمضان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
اليوم 02:03
فلسطينيون يستعدون لتناول طعام الإفطار في ساحة المسجد الأقصى (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط
اليوم 02:03
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
عربي ودولي
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
اليوم 02:03
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
عربي ودولي
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©