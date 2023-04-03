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«الفجيرة الخيرية» تواصل تنفيذ مشروع «كسر الصيام» بمشاركة أصحاب الهمم

خلال توزيع الوجبات (وام)
4 ابريل 2023 02:02

الفجيرة (وام)

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تواصل جمعية الفجيرة الخيرية تنفيذ مشروع كسر الصيام بمشاركة 13 من أصحاب الهمم من المنتسبين لمركز غرس للأسر المنتجة التابع للجمعية.
ويقوم أصحاب الهمم بتعبئة وتجهيز وجبات كسر الصيام عدد 2100 وجبة يومياً في أربع مواقع في الفجيرة ومسافي ودبا على الإشارات الرئيسية، حيث تستمر التوزيعات طيلة أيام الشهر الفضيل، بجهود فريق أصحاب الهمم والمتطوعين والمتطوعات الذين يوزعون وجبات كسر الصيام على السائقين في الشوارع والتقاطعات وقت أذان المغرب بإجمالي 63.000 وجبة حتى نهاية شهر رمضان المبارك في صورة رائعة للعمل الإنساني.
وقال يوسف راشد المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية: تحرص الكثير من الأسر في شهر رمضان المبارك على أن يشترك أبناؤها في الأعمال التطوعية التي تنظمها جمعية الفجيرة الخيرية للمساهمة في أعمال الخير، خاصة في شهر رمضان، ليكونوا نموذجاً إيجابياً في المجتمع، وتزرع بداخلهم قيم التعاون والخير.
وأكد يوسف المرشودي أهمية الخدمة المجتمعية والمشاركة فيها، الأمر الذي يعزز الثقة بالنفس وقيم التكافل الاجتماعي، ويعلمهم أهمية الشهر الفضيل والثواب العظيم لعمل الخير، مشيراً إلى أن باب الجمعية مفتوح لأي جهود تطوعية.

الفجيرة
جمعية الفجيرة الخيرية
الصيام
أصحاب الهمم
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