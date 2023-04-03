«جيران للكل» في منطقة الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اختتمت مؤسسة التنمية الأسرية فعاليات حملة «جيران للكل» والتي استمرت على مدى يومين في مدينة المغيرة بمنطقة الظفرة بهدف الترويج عن المؤسسة وفعالياتها وبرامجها وخدماتها الاجتماعية المختلفة بشكلٍ جاذب ومبتكر، وترسخ الصورة الذهنية للمجتمع حول أدوار ومسؤوليات المؤسسة، كما تُعرّف الجمهور بمراكز المؤسسة ومواقعها، بالإضافة إلى إبراز دورها الرائد في دعم واستقرار الأسرة وتلاحمها.

وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من الجمهور وأهالي منطقة الظفرة للاستمتاع بما تضمنته من فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة ومتميزة وسط أجواء رمضانية رائعة، وأسهمت في الترويج لبرامج وأنشطة المؤسسة بشكل متميز ومبتكر ومنها تخصيص حافلة تحمل هوية المؤسسة بطابع أسري يلامس جميع أفراد الأسرة ويشجعهم على التفاعل والاستكشاف حول طبيعة هذه الحافلة وإلى أين تتجه، وتحمل الحافلة مفاجآت وفعاليات مختلفة.

وأكدت جميلة الكعبي مدير مكتب الإعلام بمؤسسة التنمية الأسرية ومسؤولة الحملة الترويجية «جيران للكل»، أن المؤسسة حرصت على اختيار عنوان الحملة «جيران للكل»؛ نظراً لوجود فروع المؤسسة البالغ عددها اكثر من 17 فرعاً وسط الأحياء السكنية، مما يجعل المؤسسة جاراً لجميع الفئات المستهدفة لخدماتها.

وتضمنت الحملة توزيع أكثر من 100 شتلة على منازل سكان مدينة المغيره، وذلك بالتعاون مع بلدية منطقة الظفرة ضمن فعاليات الحملة بهدف تعزيز التواصل الإيجابي والفعال بين المؤسسة والجمهور، وتم توزيع الشتلات انطلاقاًَ من دعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الزراعة، خاصة وأن العام الحالي هو «عام الاستدامة».

وجاء توزيع الشتلات كأحد الهدايا الرمزية لتعزيز قيم الجيرة والحفاظ على العلاقات القوية بين الجيران وبعضهم بعضاً، وهي إحدى القيم التي بدأت تقل خلال الفترات الماضية، وهو ما دفع المؤسسة لأحياء هذه الفضيلة وحث الناس عليها.

شتلات

وأشارت جميلة الكعبي إلى أن توزيع الشتلات سيشمل جميع المدن التي ستشهد الفعاليات في مدينة العين وأبوظبي، وذلك بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، موضحة أن الحملة في منطقة العين «حديقة العامرة الشمالية» يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 أبريل وفي منطقة أبوظبي «حديقة العائلة» يومي السبت والأحد 8 و9 أبريل حيث تسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال فعالياتها وبرامجها المتنوعة إلى الوصول لجميع الأفراد والفئات المجتمعية، إذ تتبنى استراتيجيات وخطط مجتمعية تحقق التوازن والاستقرار الأسري؛ لتعزيز أواصر العلاقة بين أفراد الأسرة والمجتمع، تأكيداً على دور المؤسسة الريادي في إمارة أبوظبي، وانطلاقاً من حرصها الشديد على تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج المجتمعية التي تنهض بالأسرة وتنمي قدرات أفرادها، بالشكل الذي يضمن التكامل في عملية التخطيط مع رؤية وخطة أبوظبي.