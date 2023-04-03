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«شرطة دبي» تطلق جلسات «ليتس توك» الرمضانية

مشاركون في الجلسات (من المصدر)
4 ابريل 2023 02:01

دبي (الاتحاد)

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أطلق مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجالس الأحياء التابعة لهيئة تنمية المجتمع، فعاليات مبادرة «ليتس توك» الرمضانية، الهادفة إلى تعزيز التواصل مع الجمهور ونشر المعرفة ونقل الخبرات العلمية في مختلف المجالات، عبر اللقاء معهم في مجالس الأحياء التي يقطنون فيها في ظل الأجواء الاجتماعية التي يُضيفها شهر رمضان المبارك. وأكد العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، أن مبادرة «ليتس توك» الرمضانية تعتبر إحدى المبادرات المجتمعية التي يأتي إطلاقها، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور، ونقل الخبرات وتبادل المعرفة والأفكار الإبداعية، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص كل الحرص على التواصل مع كافة الفئات المجتمعية من خلال المبادرات المتنوعة التي تُثري الحياة الفكرية والثقافية.
بدوره، أكد الرائد خالد المزروعي رئيس قسم مختبرات الابتكار في شرطة دبي، أن مبادرة «ليتس توك» الرمضانية تتضمن هذا العام تنظيم 3 جلسات حوارية في مجالس أم سيقيم والخوانيج وحتا، مبيناً أن شرطة دبي اختارت المجالس لتنفيذ الجلسات الحوارية بهدف الوصول إلى القاطنين في هذه المناطق وجهاً لوجه، وتبادل المعارف والخبرات ونشر المعرفة من المختصين والخبراء في مختلف التخصصات العلمية، تزامناً مع أجواء شهر رمضان الفضيل. وانطلقت أولى الجلسات الحوارية في مجلس أم سقيم، تحت عنوان «البحث والتطوير وصناعة المستقبل»، وتحدث فيها اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، عن آلية تمكين الباحثين والمُبتكرين في دولة الإمارات من الاستفادة من شبكة العلوم والتكنولوجيا العالمية في تطوير أفكارهم وابتكاراتهم.
بدوره، قدم الدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي شرحاً حول التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص وآليات التغلب عليها، ودور مراكز استشراف المستقبل في تعزيز مسيرة البحث والتطوير على مستوى الدولة، فيما قدم سلطان الحجي نائب رئيس الجامعة للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، شرحاً حول كيفية مشاركة المجتمع المحلي في دولة الإمارات في عمليات التطوير والابتكار.
 

شرطة دبي
رمضان
دبي
هيئة تنمية المجتمع
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