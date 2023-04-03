«معاً» تطلق حملة للمساهمة في دعم الأولويات الاجتماعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، عن إطلاق حملتها عطاء أبوظبي، والتي تدعم الأولويات الاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع، داعية سكان العاصمة أبوظبي إلى التفاعل معها خلال الشهر الفضيل، والمساهمة في إحداث أثر اجتماعي مستدام. وتعكس هذه الحملة رسالة الهيئة في بناء مجتمع متعاون متماسك نشط، وذلك من خلال ترسيخ قيم العطاء والمساهمة والمشاركة.وتضمن هذه المساهمات، التي تنسجم مع شهر الخير والعطاء، إحداث أثر إيجابي يعود بالفائدة على المجتمع بفئاته المختلفة. ويمكن للمساهمين اختيار البرامج التي تتوافق مع أولوياتهم وقيمهم، حيث تتبع الهيئة الشفافية العالية في توجيه وتخصيص هذه المساهمات، بصفتها القناة الحكومية المعنية في أبوظبي بتلقي مساهمات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وتوجيهها لدعم الأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

وتستوحي الحملة المتميزة عناصرها وأفكارها من نظام الفلج للري الذي يجسد عبقرية الأجداد وإصرارهم، ويسلط الضوء على ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون والتعاضد، فيما تستهدف الحملة جمع المساهمات المالية اللازمة للوقوف على عدد من الأولويات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والقطاع الاجتماعي والبنية التحتية.

وكانت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً قد أطلقت تطبيقًا جديدًا باسم «أبوظبي..معاً» للهاتف المحمول والذي يتيح للمساهمين إنجاز وتحقيق مشاركاتهم بيسر وسهولة. وبالإمكان تنزيل التطبيق على كل من أجهزة آبل وأندرويد.

وقال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الصندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة «معاً»: «تتيح هيئة المساهمات المجتمعية معاً للمساهمين دعم المشاريع الهادفة إلى إحداث التغيير الإيجابي في حياة الأفراد ما يشكل ضمانة لتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود وفقاً للأولويات الاجتماعية المعتمدة». وأضاف: «يمكن لأفراد المجتمع في جميع أنحاء إمارة أبوظبي المساهمة في معالجة التحديات الاجتماعية بما ينسجم مع أهداف التنمية الخاصة بالعاصمة أبوظبي، وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في تحقيق تغييرات جذرية قادرة على تعزيز جودة الحياة في الإمارة. ويمكن للمساهمين تحديد المجالات التي تنسجم بالشكل الأمثل مع أهدافهم وقيمهم، ما يفتح المجال أمامهم للمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي على صعيد توفير منظومة اجتماعية شاملة في جميع أنحاء الإمارة، تقوم على مبادئ التعاون.

مساهمة

ويتمكن الأفراد أيضا من المساهمة بوساطة خيار صندوق الاستثمار الاجتماعي، الذي يتيح للهيئة إدارة المساهمات وتوجيهها لدعم البرامج التي تتناول الأولويات الاجتماعية المحددة. وقد استفاد حوالى 700 ألف شخص من أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي من المخصصات المالية لمختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي قدّمتها هيئة «معاً» منذ تأسيسها عام 2019 عبر صندوق الاستثمار الاجتماعي، وغيرها من المحاور التي تقود التغيير المجتمعي، ولها أثر إيجابي مستدام وطويل المدى.