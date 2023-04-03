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الإمارات

«منتدى الفجيرة»: شباب الإمارات قادة وصنّاع قرار

جانب من فعاليات المنتدي الرمضاني (من المصدر)
4 ابريل 2023 02:01

الفجيرة (الاتحاد)

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أشاد المشاركون في الجلسة الحوارية «الشباب.. طريق الإمارات لمستقبل مستدام» التي عقدت في مجلس رجل الأعمال محمد علي الملا بالفجيرة، بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لقطاع الشباب كونهم يمثلون ثروتها الحقيقية ورصيدها الاستراتيجي، وذلك من خلال إنشاء منظومة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات التي وفّرت لهم سبل النهوض الفكري والعلمي والاقتصادي. جاء ذلك خلال جلسة عقدت، أمس الأول، ضمن منتدى الفجيرة الرمضاني الذي تنظمه «مؤسسة غبشة» بحضور خالد الظنحاني رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، وشارك فيها الدكتور محمد راشد الحفيتي، وعبيد أحمد الكعبي رئيس مفوضية كشافة الفجيرة، والدكتور فيصل الحفيتي، ومانع أحمد الحضرمي، وأدارها جاسم هيكل البلوشي.

الإمارات
الفجيرة
منتدى الفجيرة الرمضاني
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