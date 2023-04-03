«المجلس الوطني» يوجه 9 أسئلة لممثلي الحكومة غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الأربعاء أعمال الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ويوجه تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وسيوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حيث سيوجه العضو الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالاً حول «حماية أمن البيانات للمستهلك»، وستوجه العضوة شذى سعيد النقبي سؤالاً حول «حماية المستثمرين المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي الإماراتي»، وستوجه العضوة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً حول «الفروقات وغلاء الأسعار»، فيما سيوجه العضو عبيد خلفان السلامي سؤالاً حول «رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13%».

كما سيوجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، حيث سيوجه العضو حميد علي العبار الشامسي سؤالاً حول «تركات المتوفين»، وستوجه العضوة ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالاً حول «إجراءات طلب صرف بعض أموال القصر».

وسيوجه الأعضاء ثلاثة أسئلة إلى معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، حيث سيوجه العضو أحمد عبدالله الشحي سؤالين حول «تحصيل رسوم عن قوارب الصيادين» و«دعم المحروقات للصيادين»، وسيوجه العضو سعيد راشد العابدي سؤالاً حول «الزيادة المبالغ فيها لأسعار الأعلاف».

وسيناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة، لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع «تنظيم العمل التطوعي»، وتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في شأن توصيات موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، اللذين تمت مناقشتهما في جلسات المجلس السابقة.

اعتماد تقرير التعليم العالي الخاص

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد أمس 2023م، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقريرها لموضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيد النقبي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وضرار بالهول الفلاسي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي.

وجرى خلال الاجتماع اعتماد تقرير الموضوع بصورته النهائية، حيث تضمن أبرز الملاحظات التي خلصت لها اللجنة بعد الاطلاع على الأوراق البحثية التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس، وما توصلت إليه من نتائج بعد اجتماعها مع الجهات المعنية وذات الصلة بالموضوع، كما تضمن التقرير التوصيات والحلول اللازمة للتغلب على التحديات والملاحظات الخاصة بموضوع تنظيم التعليم العالي الخاص الذي ناقشته اللجنة ضمن محوري سياسة وتشريعات التعليم، وجودة التعليم الخاص.