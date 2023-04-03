«إيدج» تُشارك في معرض «لاد» الدولي للدفاع والأمن بالبرازيل

أبوظبي (الاتحاد)



تُشارك «إيدج»، إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة والأسرع نمواً في العالم، لأول مرة في معرض لاد الدولي للدفاع والأمن (LAAD) 2023، الذي تستضيفه مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية من 11 إلى 14 أبريل. ويعد الحدث الذي يقام كل عامين أكبر وأهم معرض تجاري في مجال الدفاع والأمن في أميركا اللاتينية. وستعرض «إيدج» مجموعة منتجاتها المتنوعة، مع تركيز واضح على الأنظمة المستقلة والأسلحة الذكية والحرب الإلكترونية، مما يسلط الضوء على إمكانات التصدير الهائلة لمنتجات وحلول إيدج الدفاعية المتطورة تقنياً للسوق البرازيلية، وغيرها من الأسواق في جميع أنحاء القارة، وكذلك إمكانات عقد شراكات تجارية وأمنية جديدة.

ويأتي هذا الحدث في أعقاب مشاركة إيدج الناجحة للغاية في معرض الدفاع آيدكس 2023 في أبوظبي، حيث أعلنت عن عقود مبيعات كبرى بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، منها أكثر من 1.1 مليار دولار أميركي في صفقات تصدير دولية، كما أطلقت 14 منتجاً جديداً، بما في ذلك 11 من المنتجات والحلول المستقلة وغير المأهولة.

من جهته، قال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «إيدج»: «تتيح لنا مشاركة إيدج في معرض «لاد 2023» عرض قدراتنا المتقدمة عبر المجالات الجوية والبرية والبحرية والسيبرانية، وهي مؤشر واضح على الأهمية الكبيرة التي توليها إيدج للسوق البرازيلية والأسواق الرئيسية الأخرى في أميركا اللاتينية. نهدف إلى البناء على شراكاتنا القيمة مع بعض اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، وإقامة علاقات تعاون جديدة لتوسيع حضورنا من خلال الصادرات، عبر تنمية سلاسل التوريد المحلية، والمساعدة في تطوير القدرات الدفاعية الوطنية في عموم القارة».

وستعرض 10 من شركات إيدج ما يقرب من 50 من الحلول والمنتجات المتقدمة التي تغطي مجالات الأنظمة الجوية والبرية المستقلة والأنظمة البحرية والذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الصغيرة والذخيرة والحرب الإلكترونية.