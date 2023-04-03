الثلاثاء 4 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«إيدج» تُشارك في معرض «لاد» الدولي للدفاع والأمن بالبرازيل

«إيدج» تُشارك في معرض «لاد» الدولي للدفاع والأمن بالبرازيل
4 ابريل 2023 02:01

أبوظبي (الاتحاد)
 
تُشارك «إيدج»، إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة والأسرع نمواً في العالم، لأول مرة في معرض لاد الدولي للدفاع والأمن (LAAD) 2023، الذي تستضيفه مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية من 11 إلى 14 أبريل. ويعد الحدث الذي يقام كل عامين أكبر وأهم معرض تجاري في مجال الدفاع والأمن في أميركا اللاتينية. وستعرض «إيدج» مجموعة منتجاتها المتنوعة، مع تركيز واضح على الأنظمة المستقلة والأسلحة الذكية والحرب الإلكترونية، مما يسلط الضوء على إمكانات التصدير الهائلة لمنتجات وحلول إيدج الدفاعية المتطورة تقنياً للسوق البرازيلية، وغيرها من الأسواق في جميع أنحاء القارة، وكذلك إمكانات عقد شراكات تجارية وأمنية جديدة.
ويأتي هذا الحدث في أعقاب مشاركة إيدج الناجحة للغاية في معرض الدفاع آيدكس 2023 في أبوظبي، حيث أعلنت عن عقود مبيعات كبرى بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، منها أكثر من 1.1 مليار دولار أميركي في صفقات تصدير دولية، كما أطلقت 14 منتجاً جديداً، بما في ذلك 11 من المنتجات والحلول المستقلة وغير المأهولة.
من جهته، قال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «إيدج»: «تتيح لنا مشاركة إيدج في معرض «لاد 2023» عرض قدراتنا المتقدمة عبر المجالات الجوية والبرية والبحرية والسيبرانية، وهي مؤشر واضح على الأهمية الكبيرة التي توليها إيدج للسوق البرازيلية والأسواق الرئيسية الأخرى في أميركا اللاتينية. نهدف إلى البناء على شراكاتنا القيمة مع بعض اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، وإقامة علاقات تعاون جديدة لتوسيع حضورنا من خلال الصادرات، عبر تنمية سلاسل التوريد المحلية، والمساعدة في تطوير القدرات الدفاعية الوطنية في عموم القارة».
وستعرض 10 من شركات إيدج ما يقرب من 50 من الحلول والمنتجات المتقدمة التي تغطي مجالات الأنظمة الجوية والبرية المستقلة والأنظمة البحرية والذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الصغيرة والذخيرة والحرب الإلكترونية.

 

أخبار ذات صلة
الرئيس التنفيذي للعمليات لـ«الاتحاد»: «بريسايت» تبني منظومة تكنولوجية متقدمة في الإمارات
الإمارات.. نقلة نوعية في تطوير منظومة الملكية الفكرية
إيدج
التكنولوجيا
معرض لاد الدولي للدفاع والأمن
البرازيل
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
اليوم 02:03
فلسطينيون يستعدون لتناول طعام الإفطار في ساحة المسجد الأقصى (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط
اليوم 02:03
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
عربي ودولي
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
اليوم 02:03
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
عربي ودولي
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©