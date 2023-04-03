38 مدرسة خاصة ترفع تصنيفها في دبي

دينا جوني (دبي)

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية النتائج العامة للرقابة المدرسية في جميع المدارس الخاصة بدبي التي خضعت لعمليات الرقابة العام الدراسي الحالي وعددها 199. وبحسب نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي الحالي، فقد حققت 20 مدرسة تقييماً ضمن فئة «متميز»، و39 مدرسة خاصة ضمن فئة «جيد جيداً»، و84 مدرسة ضمن فئة «جيد»، و55 مدرسة في فئة مقبول، ومدرسة واحدة في فئة ضعيف، فيما لم يتم تصنيف أية مدرسة خاصة بدبي ضمن فئة «ضعيف جداً». وبناء عليه، فإن 77% من طلبة دبي يتلقون تعليماً ضمن فئة جيد أو أفضل العام الدراسي الحالي، مقارنة بنسبة 70% خلال العام الدراسي 2018- 2019.

تمكنت 38 مدرسة خاصة من تحقيق تقدّم في تقييمها مقارنة بآخر دورة من الرقابة المدرسية، منها 15 مدرسة رفعت تقييمها من مقبول إلى جيد، وأربع مدارس انتقلت من فئة مقبول إلى جيد، وبالتالي يحق لها رفع رسومها بنسبة 6% في العام الدراسي المقبل، وفقاً للنسبة المقررة لتعديل الرسوم المدرسية وإطار عمل ضبطها. كما حسّنت 15 مدرسة أخرى من تصنيفها، لتنتقل من تقييم «جيد» إلى «جيد جداً» وإمكانية رفع رسومها بنسبة 5.25%، فيما حققت أربع مدارس تقييم «متميز» مقارنة بتقييمها «جيد جداً» في الدورة السابقة، ما يعطيها الحق برفع رسومها بنسبة 4.4%.

أما المدارس التي حافظت على تقييمها فيمكنها رفع رسومها بنسبة 3% ويبلغ عددها 122 مدرسة.

ويأتي إعلان النتائج تزامناً مع اقتراب موعد إعادة تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل وانتهاء إجازة الربيع وبداية الفصل الدراسي الثالث، ما سيسهم بدوره في التيسير على أولياء الأمور ومنحهم الوقت الكافي من أجل اتخاذ قرار اختيار مدارس أبنائهم.

وسوف يتلقى كل ولي أمر طالب في المدارس الخاصة بدبي رسالة نصية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تتضمن تقرير الرقابة المدرسية المصمم خصيصاً لأجله مطلع الفصل الدراسي الثالث.

التزام

قال الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «نقدّر التزام المدارس الخاصة في دبي بجودة التعليم وتحسين أدائها بشكل مستمر، ما أتاح لمزيد من الطلبة إمكانية الوصول إلى تجربة تعليم وتعلم ذات جودة أفضل».

وأشار إلى إن «التحسن الذي كشفت عنه نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي الحالي في أداء المدارس يقدم دليلاً على تفاني والتزام المعلمين والقيادات المدرسية في هذه المدارس بالسعي المستمر لرفع جودة التعليم لطلبتها، والأهمية التي توليها هذه المدارس وأولياء الأمور لتوفير تعليم يدعم تعزيز جودة حياة الطلبة وإعدادهم من أجل مستقبل صحي ومزدهر».

رقابة

أوضحت فاطمة إبراهيم بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في «الهيئة» أن «العام الدراسي الحالي شهد تنفيذ عمليات الرقابة المدرسية في جميع المدارس التي مضى على تشغيلها في دبي عامان دراسيان، بالإضافة إلى عقد زيارات ميدانية للمدارس الجديدة وعددها 20 مدرسة». ولفتت إلى أن 76% من الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة بدبي يتلقون تعليماً في فئة جيد أو أفضل العام الدراسي الحالي مقارنة بنسبة 70% خلال العام الدراسي 2018- 2019.

وأشادت بالرهيف بتعاون القيادات المدرسية في دبي أثناء تنفيذ عمليات الرقابة المدرسية في جميع المدارس في دورتها الحالية، والتي شهدت تنفيذ 19763 زيارة صفية بإجمالي 10805 ساعات عمل، بالإضافة إلى 3918 ساعة من الحوار والنقاش مع الطلبة وأولياء الأمور والقيادات المدرسية.