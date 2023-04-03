تفاهم بين «الطوارئ والأزمات أبوظبي» وجامعة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى مد جسور التعاون وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، وذلك في إطار مساعي الطرفين لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي.

وجرى توقيع الاتفاقية في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين لدى الطرفين، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتور ناصر حميد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالإنابة، والدكتور غالب علي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات من بينها تبادل الخبرات والمعارف، حيث سيعمل الطرفان على تبادل الاستبيانات الموجهة للمجتمع المحلي والعالمي إلى جانب مشاركة قواعد البيانات الرقمية وتحليلاتها التي تتناول الأزمات المختلفة. كما سيتم تنظيم نشاطات بحثية مشتركة تشمل إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بمجالات الترقب، والوقاية، والاستعداد، والاستجابة، والتعافي.

كما سيتعاون الطرفان على تنظيم المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل والملتقيات، فضلاً عن التعاون في تنفيذ الدورات التدريبية والحملات والمشاريع المبتكرة إضافة إلى إعداد الرسائل التوعوية ذات الصلة بمجال الطوارئ والأزمات والكوارث.

جاهزية أبوظبي

قال الدكتور ناصر حميد النعيمي: «نفخر بهذا التعاون الاستراتيجي مع جامعة الإمارات التي تعد من أبرز المؤسسات الرائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعارف بما يساهم في دعم جهودنا الرامية لتعزيز جاهزية أبوظبي وجعلها أكثر صموداً في مواجهة الطوارئ والأزمات الحالية والمستقبلية بمختلف أشكالها».

وأضاف النعيمي: «نؤكد مواصلتنا للعمل على تعزيز تعاوننا مع أبرز الجهات المحلية والعالمية للاستفادة من الموارد الوطنية التخصصية وتبادل الخبرات والتقنيات المبتكرة».

وأكد الدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، بأنه من منطلق حرص الجامعة على أن تكون بيت الخبرة الوطنية، لما تمتلكه من بنية تحتية ومهارات وكفاءات أكاديمية، تواصل الجامعة العمل على التعاون والشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المحلي، ومن هذا المنطلق جاء توقيع اتفاقية الشراكة مع السادة مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، بهدف تبادل الخبرات والمهارات وتقديم الدراسات والاستشارات التي يتطلبها العمل المشترك، حيث تسعى الجامعة إلى توفير الدراسات والاستبانات والتحليلات الرقمية، وتقديمها للجهات المعنية.