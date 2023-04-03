ورشة للتوعية بأهمية الأمن السيبراني

دبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ورشة طموحي «للتوعية بأهمية الأمن السيبراني»، وهي ورشة عمل تفاعلية، قدمها فريق قسم التوطين في إدارة بناء القدرات الوطنية وفريق أمن المعلومات بالدائرة لطلبة مدرسة المواكب فرع البرشاء بدبي، بهدف تشجيع الطلاب بشكل عام والمواطنين بشكل خاص بالتوجه للتخصصات المطلوبة في دبي في مجالي الأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال من تخصصات إدارية وتقنية وفنية ورقابية، وقد فاق عدد الحضور للورشة 200 طالب على مدى يومين. وركز الفريق خلال الورشة على أهمية تطوير المهارات التقنية من خلال مسارات تعلمية وشهادات متعددة شاركها الفريق مع الطلاب، كما ركز على أهمية تطوير المهارات الأخرى التي تساعد الطلاب على التطور في أي مجال من المجالات المهنية والتخطيط لاختيار وظيفة المستقبل بما يتماشى مع سوق العمل المستقبلي. وهدفت الورشة كذلك لرفع نسبة الوعي لدى الطلاب بأهمية استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والأدوات التكنولوجية بشكل آمن يحفظ خصوصيتهم وبياناتهم من الاختراق والنشر.