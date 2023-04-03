1209 مخالفات بيئية سجلتها «خدمات رأس الخيمة» في شهرين

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)



سجلت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، ممثلة بدوريات «راقب»، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين نحو 1209 مخالفات بيئة في أماكن مختلفة في الإمارة، ومن أبرز المخالفات التي سجلت 614 مخالفة متعلقة بإشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أو متحرك من دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة لذلك، بخلاف المخالفة التي تتمثل في إلقاء أو وضع أو ترك المخلفات في الميادين العامة، إلى جانب 352 مخالفات أخرى تتمثل في تسرب المخلفات السائلة الناتجة عن النشاط السكني خارج شبكة الصرف الصحي، وإلقاء ووضع وترك المخلفات في الميادين العامة.

توعية أفراد المجتمع

قال المهندس خالد العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة: اعتمدت الدائرة مبادرة تخفيض المخالفات العامة بنسبة 50% طوال شهر رمضان المبارك، والمبادرة تأتي ضمن جهودها لإدخال السعادة على متعامليها وأفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل، وتسديد قيمة المخالفات المسجلة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من المخالفة توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة واتباع اللوائح والإرشادات البيئية.

وأوضح أن أكثر المخالفات تركزت في عدد من المناطق الجبلية والداخلية، والتي يتم خلالها توزيع دوريات «راقب» حسب التقسيم الجغرافي في الإمارة على سبع مناطق، وتشمل مناطق رأس الخيمة كافة، وذلك في إطار الحرص على خلق بيئة صحية مستدامة، وجعل إمارة رأس الخيمة نظيفة، وغير ملوثة جمالياً.

وبين العلي أن الدائرة تسجل عدداً من المخالفات البيئية، مثل إشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أو متحرك من دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة، وذلك حفاظاً على النظافة العامة والمشهد الجمالي والحضاري في مختلف مناطق التخييم والشواطئ بالإمارة، وحماية البيئة من ترك بقايا الفحم والمخلفات الأخرى على الرمال، لافتاً إلى أن الدائرة وفرت مناطق مخصصة للشواء على شواطئ الإمارة والحدائق العامة بهدف منع تلك المخالفات.

الدوريات الرقابية

حذرت الدائرة الجمهور من إلقاء القمامة من السيارات خلال السير على شوارع الإمارة، مؤكدة أن الدوريات الرقابية تقوم إلى جانب رصد المخالفات بتوعية أفراد الجمهور، وتعريفهم بأضرار هذه المخالفات على البيئة. كما أن الدائرة وفرت الحاويات المطلوبة في المناطق الطبيعية، إلى جانب توفير حاويات معدنية لجمع بقايا فحم الشواء في المناطق البرية والشواطئ على وجه الخصوص. وبين العلي أن دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، ممثلة بدوريات «راقب» سجلت خلال العام الماضي، 6746 مخالفة بيئية، والتي كانت أبرزها التي تندرج ضمن البند رقم (31)، وبلغت 1736 مخالفة متعلقة بإشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أومتحرك من دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة لذلك.