إطلاق المجلس التنسيقي للموارد البشرية في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أطلقت دائرة الموارد البشرية بعجمان، المجلس التنسيقي للموارد البشرية، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار والتواصل وتصميم السياسات والمبادرات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية، بمشاركة ممثلي الوحدات التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة، بما يسهم في تعزيز المرونة والاستباقية وتحسين إجراءات العمل في حكومة عجمان.

وقال راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية بعجمان، إن إطلاق المجلس التنسيقي يأتي في إطار تعزيز وتحقيق التكامل في منظومة عمل الموارد البشرية في حكومة عجمان، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة للاستثمار في رأس المال البشري، وبناء على الاهتمام والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في التطوير الدائم لاستراتيجيات العمل وتمكين الموارد البشرية والارتقاء بأدائها وقدراتها، وصولاً إلى بيئة عمل محفزة ومتميزة تشجع على التواصل المستمر وعلى الشفافية، وتعزيز قدرات وإنتاجية موظفي حكومة عجمان.

ولفت إلى أن المجلس يعد أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الدائرة، وفق خطتها الإستراتيجية لتطوير أداء الموارد البشرية في حكومة عجمان، وذلك انسجاماً مع الخطط الاستراتيجية للإمارة، حيث تتطلع الدائرة إلى تعزيز ثقافة التواصل مع المعنيين في مجال الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة والمختصين، بهدف توحيد الجهود التي تصب في مصلحة الموارد البشرية، من خلال تبادل الأفكار والخبرات والحلول التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء.

وأشار إلى أن المجلس سيعقد جلسات تشاورية بشكل ربع سنوي لطرح الموضوعات ذات الصلة بمشاركة كافة مسؤولي الموارد البشرية، حيث ستحظى بمناقشة الأنظمة والدراسات والتحديات والصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية في مجال إجراءات وعمليات الموارد البشرية، ووضع الاقتراحات والفرص التحسينية، التي تساهم في نضج تطبيق الأنظمة وتعزيز المرونة والرشاقة المؤسسية، وبما يخدم التوجهات المستقبلية في الموارد البشرية.