بلدية الحمرية تدرب موظفيها على السلامة والصحة المهنية

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت بلدية الحمرية حزمة تدريبية استهدفت موظفيها من مختلف الإدارات والأقسام، وتهدف إلى وقاية الكوادر البشرية من الحوادث والإصابات في مواقع العمل الميداني والإنشائي، وتضمنت البرامج إعداد وتصميم خطة للسلامة والصحة المهنية والبيئة في مواقع العمل الميداني والإنشائي، وتدريب العاملين على نظم العمل الامنة واستخدامات وسائل الوقاية الشخصية وطرق التعامل مع الأحداث والمواقف في الحالات الطارئة.

وقالت ابتسام سيف الشامسي، رئيسة قسم الصحة والسلامة المهنية في بلدية الحمرية، بأن الحزمة التدريبية شملت (3) برامج تدريبية رئيسية وتشمل مكافحة الحرائق والإخلاء، والإسعافات الأولية والصحة والسلامة في أعمال البناء، واستفاد منها عدد (21) موظفاً، وتم تقديم المحاضرات التدريبية باللغتين العربية والأوردو، من خلال شركة الإمارات للإنقاذ والأطفاء.