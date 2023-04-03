موارد الفجيرة الطبيعية تطلق «بالاستدامة شراكة»

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مبادرة «بالاستدامة شراكة» تحت شعار (أنتم شركاؤنا في الاستدامة)، وذلك تماشياً مع عام الاستدامة، والأجندة الوطنية للدولة التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتضمنت المبادرة توزيع شتلات نباتية على المتعاملين تجسيداً للشراكة الفاعلة بين المؤسسة والمعنيين من خدماتها وإشراكهم وحثّهم على تبنّي أفضل الممارسات المستدامة وبيان مدى الأهمية البيئية والاقتصادية والجمالية لهذه النباتات.

ومن جهته قال المهندس علي قاسم مدير عام الفجيرة للموارد الطبيعية بأن المؤسسة تحرص على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لمتعامليها بشكل دوري والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم عبر فريق عمل متعاون متفهّم لاحتياجاتهم.