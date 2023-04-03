حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في قصر البديع العامر.
وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الإسلامية من الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، ومن الشيوخ ومن معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل، ومن كبار مسؤولي الدولة وأعيانها ومن وفد أئمة وخطباء مساجد الشارقة ومن جموع المواطنين والمقيمين.
وأعرب المهنئون عن خالص التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة على صاحب السمو حاكم الشارقة أعواماً مديدة وهو بصحة وعافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالوئام والخير والسعادة.
حضر الاستقبال بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.
كما حضر الاستقبال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن محمد بن سعود القاسمي مدير مجلس التخطيط العمراني، والشيخ سعود بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.