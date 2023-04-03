مسجد أبوبكر الصديق بأم القيوين.. روعة العمارة

سعيد أحمد (أم القيوين)

يعتبر مسجد أبوبكر الصديق «رضي الله عنه» في منطقة النيفة بأم القيوين، الوحيد من نوعه في الإمارة، الذي يحمل طابع الطراز العثماني، بوجود القباب متعددة الأحجام التي تعلو سطح المسجد، ومئذنتين رفيعتين، وتصميمه الخارجي المعماري الإسلامي.

وشيد المسجد في عام 2018 ويتسع لـ 600 مصل، ويعد نموذجاً رائعاً في التصميم الخارجي والداخلي، ويحتوي من الداخل على قبة كبيرة، معلقة بها ثريا، وتحيط بها مجموعة من القباب الصغيرة والمتوسطة، ويقصد المسجد الكثير من الزوار للصلاة فيه والتقاط الصور التذكارية.

وتحرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على تنفيذ المساجد بأفضل التصاميم والعمارة الجميلة، فهي تعتبر منارات ثقافية وحضارية إلى جانب دورها الديني، حيث تستقطب المساجد أعداداً كبيرة من السياح من حول العالم من مختلف الأديان، لرؤية المساجد التي تعتبر تحفة معمارية تعكس الاهتمام الذي توليه الدولة بمساجدها.