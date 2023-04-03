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الإمارات

فتوى: هل تؤثر الحجامةُ على صحة الصوم؟

فتوى: هل تؤثر الحجامةُ على صحة الصوم؟
4 ابريل 2023 02:01

قال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إن الحجامةُ لا تؤثر على صحة الصوم، والدليلُ على ذلك حديثُ ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌احتجم ‌وهو ‌صائم».
وحول ما هي أفضلُ الصدقات في شهر رمضان المبارك؟ أوضح المجلس بأن «الصدقة في رمضان من أفضل أعمال الخير، لأنَّ أجر العمل الصالح يعظُم بعِظَم زمانه، ومِن أفضل الصدقة فيه إطعامُ الطعامِ، سواء كان عن طريق إفطار الصائمين به، أو دفعِه للمحتاجين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من فطَّر صائماً كان له مثلُ أجره، غير أنَّه لا ينقُص من أجر الصائم شيئاً».  وقوله صلى الله عليه وسلم: «أيها النَّاسُ أَفْشوا السلام، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا باللَّيْل وَالناسُ نِيامٌ، تَدخُلُوا الجَنةَ بِسَلامٍ». وليحرصْ مَن أراد فِعلَ الخير في رمضان - كإفطار الصائمين ودفع الصدقات للمحتاجين - أن يكون عن طريق الجهات الخيرية المعتمدة في الدولة».

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