حاكم أم القيوين يتقبل التهاني بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه الليلة بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان الكريم.
فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد و معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين و معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل الذين قدموا لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك .. داعين الله العلى القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير .
كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من سعادة اللواء طيار أحمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ فى شرطة دبي الذى أهدى سموه كتابه عن الغوص وهو بعنوان " الغوص وبسبعة أرزاق".
وتقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان أيضا من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين ورؤساء ومدراء البنوك والشركات والهيئات العاملة بالدولة وموظفي دائرة البلدية بأم القيوين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة والذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية الرقى والتقدم.
حضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميرى والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية وسعادة ناصر سعيد التلاى مدير الديوان الأميرى وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولى عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.