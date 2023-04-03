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«مدني أبوظبي» يطلق «همتنا لسلامتكم»

سالم عبدالله الظاهري متحدثاً عن المبادرة (من المصدر)
4 ابريل 2023 02:01

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مبادرة بعنوان «همتنا لسلامتكم»، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهي مبادرة موجهة من أصحاب الهمم للمجتمع، تعزيزاً لروح المسؤولية المجتمعية ومساهماتهم يداً بيد بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وذلك بهدف تعزيز ثقافة المجتمع للتصدي لمختلف أنواع المخاطر والتوعية نحو جوانب السلامة العامة لأفراد المجتمع. 
وبهذه المناسبة، قال العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة: هذه المبادرة تحرص على توعية شرائح المجتمع كافة، بإجراءات السلامة والوقاية في المنازل وبالتعاون والشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والتي نقدّر مشاركة منتسبيها من أصحاب الهمم معنا في هذه الحملة، وذلك لتعزيز مفهوم السلامة والوقاية وأهمية توفير اشتراطاتها في المنازل.

أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
أصحاب الهمم
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