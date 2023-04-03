الثلاثاء 4 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«دبي القضائي» يُطلق مسابقة «أبحاث المستقبل»

معهد دبي القضائي (من المصدر)
4 ابريل 2023 02:01

دبي (الاتحاد)

أطلق معهد دبي القضائي مسابقة «أبحاث المستقبل» المتخصّصة بمجال النشر العلمي، وذلك في إطار حرصه على تحقيق الريادة في النشر والمعرفة القضائيّة وإثراء الفكر القانوني، من خلال توظيف قيم الاستباقيّة والتميّز والابتكار لخلق بيئة طموحة ومحفّزة على النشر وإحداث نقلة نوعيّة في المجالات القانونيّة المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
وتستهدف مسابقة «أبحاث المستقبل» القانونيين والأكاديميين، بهدف تحفيزهم وإشراكهم في رسم ملامح المستقبل للقطاع القانوني والقضائي بطرق علمية ومنهجيّة مدروسة، عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

أخبار ذات صلة
«مالية دبي» تفتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج «فرص»
«شرطة دبي» تطلق جلسات «ليتس توك» الرمضانية

فئات
تشمل المسابقة فئتين: الأولى فئة الكتب، ضمن سلسلة الدراسات والبحوث. وفئة البحوث العلميّة، ضمن المجلة المحكمة. فيما تركّز المسابقة على التطبيقات القانونيّة والقضائيّة في المجالات التاليّة: الميتافيرس، والبيانات والخصوصيّة، وتطوّر تقنيات الطاقة والمواد الجديدة وإدارة النظم البيئيّة، والاقتصاد (الأعمال المستقلّة - الشركات العائليّة).
ويُمكن للراغبين بالمشاركة في مسابقة «أبحاث المستقبل» من القانونيين والأكاديميين والعاملين في المجالات ذات الصلة، تقديم مشاريعهم وملفاتهم في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2023، على أن تُرسل الملفات عبر البريد الإلكتروني مع ضرورة الالتزام بكافة الشروط والمعايير المحدّدة. وستخضع كافة الطلبات لتقييم لجنة تحكيم متخصّصة لتحديد واختيار الأعمال الفائزة، حيث تمّ تخصيص جوائز نقدية للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى عن كلّ فئة، على أن يتمّ نشر الأعمال الفائزة ورقياً وإلكترونياً في كافة منصات النشر التابعة لمعهد دبي القضائي.

دبي
دبي القضائي
معهد دبي القضائي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
اليوم 02:03
فلسطينيون يستعدون لتناول طعام الإفطار في ساحة المسجد الأقصى (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط
اليوم 02:03
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
عربي ودولي
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
اليوم 02:03
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
عربي ودولي
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©