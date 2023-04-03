«دبي القضائي» يُطلق مسابقة «أبحاث المستقبل»

دبي (الاتحاد)

أطلق معهد دبي القضائي مسابقة «أبحاث المستقبل» المتخصّصة بمجال النشر العلمي، وذلك في إطار حرصه على تحقيق الريادة في النشر والمعرفة القضائيّة وإثراء الفكر القانوني، من خلال توظيف قيم الاستباقيّة والتميّز والابتكار لخلق بيئة طموحة ومحفّزة على النشر وإحداث نقلة نوعيّة في المجالات القانونيّة المرتبطة بالتقنيات الحديثة.

وتستهدف مسابقة «أبحاث المستقبل» القانونيين والأكاديميين، بهدف تحفيزهم وإشراكهم في رسم ملامح المستقبل للقطاع القانوني والقضائي بطرق علمية ومنهجيّة مدروسة، عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

فئات

تشمل المسابقة فئتين: الأولى فئة الكتب، ضمن سلسلة الدراسات والبحوث. وفئة البحوث العلميّة، ضمن المجلة المحكمة. فيما تركّز المسابقة على التطبيقات القانونيّة والقضائيّة في المجالات التاليّة: الميتافيرس، والبيانات والخصوصيّة، وتطوّر تقنيات الطاقة والمواد الجديدة وإدارة النظم البيئيّة، والاقتصاد (الأعمال المستقلّة - الشركات العائليّة).

ويُمكن للراغبين بالمشاركة في مسابقة «أبحاث المستقبل» من القانونيين والأكاديميين والعاملين في المجالات ذات الصلة، تقديم مشاريعهم وملفاتهم في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2023، على أن تُرسل الملفات عبر البريد الإلكتروني مع ضرورة الالتزام بكافة الشروط والمعايير المحدّدة. وستخضع كافة الطلبات لتقييم لجنة تحكيم متخصّصة لتحديد واختيار الأعمال الفائزة، حيث تمّ تخصيص جوائز نقدية للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى عن كلّ فئة، على أن يتمّ نشر الأعمال الفائزة ورقياً وإلكترونياً في كافة منصات النشر التابعة لمعهد دبي القضائي.