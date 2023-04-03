الجمهور يشيد بتنوع العناوين في برنامج العلماء الضيوف
العلماء الضيوف خلال زيارة إلى مسجد الشيخ زايد (أرشيفية)
3 ابريل 2023 16:17
أشاد جمهور الحاضرين لفعاليات برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة -حفظه الله- بتعدد الموضوعات الفكرية والدينية والإنسانية التي يتناولها أصحاب الفضيلة العلماء خلال محاضراتهم ودروسهم في المساجد ومجالس الأحياء والمؤسسات التي تستضيفهم.
وأشار الحضور إلى أن هذا التنوع في عناوين البرنامج يعكس حرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الجهة المنظمة للبرنامج على مواكبة متطلبات المجتمع المعرفية، والاسهام في تنمية الجانب العلمي والثقافي لكل شرائحه بما يمكنهم من اغتنام الثواب والأجر في هذا الشهر المبارك، كما يشير إلى اهتمام مؤسسات الدولة باستضافة العلماء لتوعية موظفيها وإثراء معارفهم الدينية بما يطرحه أصحاب الفضيلة من علوم وتوجيهات تعزز في نفوسهم الوطنية وتدفعهم إلى التميز والابتكار وزيادة الإنتاج والارتقاء بأنفسهم في شتى المجالات.
وقد بين العلماء في محاضراتهم كيف يستثمر المسلم وقته في رمضان، بالعبادة وتلاوة القرآن وصلة الأرحام، داعين إلى المداومة على الطاعات والإنفاق في وجوه الخير مشيدين بما لمسوه من كرم الضيافة لقادة الإمارات وشعبها، فهم قادة الخير سباقون إلى الخير.. وقد كان إلقاء المحاضرات والدروس والندوات على مستوى إمارات الدولة وبعدد من اللغات مما يحقق أهداف البرنامج وتغطيته للجاليات والجنسيات في الدولة.