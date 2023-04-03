الثلاثاء 4 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"المعاشات" تطلق حملة التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد

"المعاشات" تطلق حملة التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد
3 ابريل 2023 14:51

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق حملة إعلامية تستهدف نشر ثقافة التخطيط الاستباقي ودوره في مرحلة ما بعد التقاعد، وسوف تتناول الحملة التي تأتي تحت شعار "كن مستعداً" التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد من الناحية المالية والقانونية والنفسية والاجتماعية.

وقالت الهيئة" إن موضوع التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد يظل من الموضوعات المهمة التي تطرح في الكثير من المناسبات والمنابر الإعلامية، وأنه آن الأوان لطرح هذا الموضوع من ناحية جهة ذات اختصاص في شؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وأضافت "باعتبار الهيئة واحدة من الجهات المعنية بإدارة منظومة التقاعد في الدولة ومع امتداد مظلة التأمين الاجتماعي إلى أكثر من 95,000 مشترك، وأكثر من 27,000 متقاعد، وأكثر من 18,000 ألف مستحق، إضافة إلى الخبرات التي تمتلكها الهيئة في مجال الاستثمار، فإن مناقشة موضوع التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد يتقاطع بشكل مباشر مع مجالات عملها، وعليه فإنها ستعمل على مشاركة كافة هذه الخبرات مع الفئات المستهدفة بالحملة من أجل تعزيز قدرتها على إدارة المراحل التي تسبق التقاعد وما بعدها بطريقة آمنة وفعالة".

وتسعى الهيئة من خلال الحملة على التركيز على نشر ثقافة التخطيط الاستباقي، والتوعية بالممارسات الإيجابية التي تضمن للمؤمن عليه الوصول إلى رحلة تقاعد آمنة، وتعزيز الاستدامة والاستقرار المالي للمؤمن عليهم، والتوعية بأثر زيادة سنوات الخدمة على المنافع التأمينية للمؤمن عليه، والفترات المهمة في رحلة التقاعد وكيف نستفيد منها، والتخطيط للتقاعد من الناحية النفسية والاجتماعية.

وتدعو الهيئة كافة فئات المستفيدين والجمهور بشكل عام إلى متابعة الحملة من خلال الأخبار الصحفية، وقنوات التواصل الاجتماعي، والقنوات الإذاعية والتلفزيونية وعدم التردد في التواصل مع الهيئة من خلال أي من قنواتها الإعلامية أو غيرها للاستفسار عن الحملة والموضوعات التي ستعرض لها من أجل تحقيق الفوائد المرجوة من إطلاقها.

أخبار ذات صلة
أبوظبي للتقاعد: شراء المدة الاعتبارية لغايات استحقاق المعاش لا زيادته
"المعاشات": صرف المعاشات التقاعدية قبل عيدي الفطر والأضحى
المصدر: وام
المعاشات
التقاعد
نظام التقاعد
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
اليوم 02:03
فلسطينيون يستعدون لتناول طعام الإفطار في ساحة المسجد الأقصى (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط
اليوم 02:03
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
عربي ودولي
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
اليوم 02:03
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
عربي ودولي
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©