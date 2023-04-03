الشارقة الخيرية توزع 278400 وجبة إفطار صائم خلال رمضان
الشارقة الخيرية توزع 278400 وجبة إفطار صائم خلال رمضان
3 ابريل 2023 17:33
قالت جمعية الشارقة الخيرية أن أكثر من 9600 صائم يستفيدون من وجبات مشروع إفطار صائم التي يُجرى توزيعها بشكل يومي من خلال مواقع الإفطار والخيام التابعة للإدارات الفرعية للجمعية في المنطقة الوسطى والشرقية بواقع 278400 وجبة طوال شهر رمضان الفضيل.
وأوضح ناصر مسعود بلال رئيس قطاع الفروع بجمعية الشارقة الخيرية أن مواقع وخيم التوزيع الفرعية تنتشر في كافة المناطق التابعة لإمارة الشارقة بواقع 27 موقعا في كلباء توفر 2410 وجبة يوميا إلى جانب 14 موقعا توفر 1800 وجبة في خورفكان و12 موقعا في المدام تضم 2000 وجبة و11 موقعا تتوزع من خلالها 2000 وجبة في الذيد و14 موقعا في دبا الحصن توفر 540 وجبة إلى جانب 8 مواقع في البطائح حيث تقدم يوميا 850 وجبة في محيط المناطق التابعة للمدينة وضواحيها ليصبح إجمالي الوجبات التي توزع يوميا نحو 9600 وجبة يوميا أي ما يعادل 278400 وجبة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أنه يمكن للمحسنين الراغبين في الاستزادة في الطاعات خلال أيام شهر رمضان الفضيل والمحبين للمشاركة في إطعام الصائمين المساهمة في دعم مواقع إفطار الجمعية مثل موقع إفطار "مسجد تميم الداري بخورفكان والذي يستقبل يوميا 200 صائم كما يمكن المساهمة كذلك من خلال موقع إفطار عمال البلدية بمنطقة مليحة والذي يوفر 300 وجبة يوميا.