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الإمارات

افتتاح معرض "إشراقات فنية" في الجامعة القاسمية

افتتاح معرض "إشراقات فنية" في الجامعة القاسمية
3 ابريل 2023 13:07

 افتتح جمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية، المعرض الفني السنوي السابع للجامعة والذي يحمل عنوان (إشراقات فنية) ، بمشاركة ما يزيد عن 100 عمل فني لإبداعات الطلبة من مختلف الجامعات الإماراتية، وذلك في مجالات الرسم والتصوير الضوئي والخط العربي.

حضر الافتتاح الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة ، ونواب مدير الجامعة ، وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلبة.

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واطلع الطريفي وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة على المعرض ، وما يتضمنه من أعمال إبداعية متميزة تعكس روح الأصالة والمعاصرة لدى طلبة الجامعات الإماراتية ، وقدرتهم على توظيف مختلف عناصر الفن التشكيلي في تجارب إبداعية تعبر عن التنوع الثقافي والحضاري في الدولة.

وكرم جمال الطريفي رئيس الجامعة يرافقه الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، الطلبة الفائزين على مستوى الجامعات الوطنية في مسابقة الجامعة القاسمية للفنون التشكيلية وتم منحهم شهادات تقديرية ودروعاً تذكارية تثميناً لجهودهم الفكرية وعطاءاتهم الإبداعية، بجانب تكريم أعضاء لجنة التحكيم والجامعات المشاركة، والتي شملت جامعات الإمارات والشارقة وعجمان والجامعة الأميركية بدبي وكليات التقنية العليا والجامعة القاسمية.

المصدر: وام
التصوير
الخط العربي
الجامعة القاسمية
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