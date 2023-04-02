الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

عجمان - أم القيوين - رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر، الليلة الماضية، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من الشيخ فيصل بن عبد الله المعلا، وعبد الرحمن بن علي الجروان المستشار في ديوان حاكم الشارقة، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات.. الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ سلطان بن على النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه، الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيخ ماجد بن حمد القاسمي والشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل وموظفي الدوائر المحلية والاتحادية بالدولة ورجال الأعمال والمستثمرين ومديري الشركات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات التقدم والرقي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية دوام الخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من كبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

سعود بن صقر يستقبل وفد خريجي «ستانفورد» الأميركية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، وفداً من خريجي جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية.

ورحب سموه، بالوفد الأكاديمي الزائر، وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية التعليم العالي، ومواصلة رحلة التعلم الذاتي، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التحديات، واغتنام الفرص لاكتساب مهارات جديدة مواكبة للمتغيرات العالمية المتسارعة.

وأكد سموه أن أحد الأهداف الأساسية التي تعمل رأس الخيمة على تحقيقها، هو الارتقاء بجودة التعليم العالي وإعداد كوادر وطنية شابة مؤهلة بالعلم والمعرفة، لتكون قادرة على الإسهام بإيجابية في مسيرة التنمية المستدامة بالإمارات، وفي صناعة غدٍ أفضل للأجيال القادمة.

أشار سموه إلى أن العمل على تطوير مهارات شباب الوطن وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، يمثل أولوية في كل الخطط التنموية لرأس الخيمة، فهم الضمانة لبناء اقتصاد محلي ووطني مرن ومتنوع، ولمواصلة مسيرة النماء والتطور.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الأكاديمي من خريجي الجامعة الأميركية، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة.