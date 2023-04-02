مكتوم بن محمد يزور مجلس هشام القاسم بدبي

دبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مجلس هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، في منطقة الخوانيج بدبي، حيث تبادل سموه مع الحضور في المجلس الرمضاني التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع، ويديم نعم الأمن والاستقرار والرخاء على دولة الإمارات وشعبها في ظل قيادتنا الرشيدة.

وقد حضر المجلس إلى جانب سموه، سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.